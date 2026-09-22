Журналістка Новини.LIVE потрапила під удар FPV-дрона під час евакуації людей

Евакуаційий автомобіль. Фото: кадр з відео

Російський FPV-дрон влучив у бус, в якому перебувала кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко зі знімальною групою. Атака сталася під час поїздки з евакуаційною командою до прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE у сюжеті кореспондентки Ксенії Клещенко.

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FPV-дрон атакував авто зі знімальною групою

Клещенко разом зі знімальною групою приєдналася до евакуаційної команди, щоб показати весь шлях вивезення цивільних із населених пунктів поблизу лінії фронту.

У певний момент FPV-дрон атакував бус із журналістами та учасниками евакуаційної команди. Унаслідок зіткнення з дроном на автомобілі з'явилося багато осколкових пошкоджень.

Зазначимо, що евакуаційним автобусам доводиться їхати безпосередньо до прифронтових населених пунктів, щоб забрати цивільних. Російські військові при цьому атакують не тільки самі населені пункти, а й транспорт, який рухається цією територією.

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