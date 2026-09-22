Сили оборони завдали удару по базі дронів в Орловській області РФ

Запуск росіянами дронів. Фото: росЗМІ

Українські військові завдали удару по базі безпілотників в Орловській області Росії. Відтак 21 вересня поблизу села Цимбулова було пошкоджено п'ять пускових установок та майданчик для реактивних дронів, а також спалахнули три склади.

Про це заявили в пресслужбі Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Генштаб ЗСУ підтвердив удари по пусковим установкам дронів в РФ

Українські військові завдали результативного удару по військовій інфраструктурі на території Російської Федерації, вивівши з ладу об'єкти для підготовки та запуску ударних безпілотників. Операцію в Орловській області Сили оборони України реалізували 21 вересня 2026 року.

Під прицілом опинилася база, розташована в районі російського населеного пункту Цимбулова. Внаслідок атаки на території ворожого об'єкта зайнялися щонайменше три складські приміщення, де зберігалися БпЛА. Разом із цим українські підрозділи успішно пошкодили п'ять пускових установок та спеціальний майданчик, з якого окупанти здійснювали запуски реактивних безпілотних літальних апаратів.

Новини.LIVE повідомляв, що українські Сили оборони завдали сьогодні точних ударів також й по російській нафтопереробці. Так 22 вересня під вогонь потрапили підприємства "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі. На обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі.

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Вітчизняний потенціал далекобійної безпілотної авіації суттєво зріс і наразі дозволяє запускати від 1000 до 1500 дронів по цілях у глибині РФ упродовж однієї ночі. Водночас генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначає, що для реального підриву російської воєнної економіки Силам оборони необхідно тримати інтенсивність і виводити з ладу щонайменше по п'ять нафтопереробних заводів щотижня.

Крім нафтової інфраструктури, українські підрозділи системно нищать військові потужності росіян. Зокрема, під час операцій 12 вересня та в ніч на 13 вересня 2026 року було уражено ворожі майданчики для зберігання, підготовки й запуску ударних БпЛА, а також позиції радіолокаційних станцій і ретрансляторів ворога.