Масовані нальоти БпЛА на територію РФ: коментар Ігоря Романенка

Наслідки масованого удару ЗСУ по НПЗ в Московській області 20 вересня. Фото: кадр з відео

Україна значно наростила потенціал безпілотної авіації та має змогу спрямовувати на об'єкти в Росії від 1000 до 1500 дронів протягом однієї ночі. Генерал-лейтенант Ігор Романенко наголосив, що для серйозного удару по воєнній економіці ворога удари мають бути спрямовані щонайменше на п'ять НПЗ за тиждень.

Про це Ігор Романенко ексклюзивно розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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ЗСУ уже можуть запускати до 1500 БпЛА по Росії щоденно

Українські військові вийшли на новий рівень застосування безпілотних систем, що дає змогу організовувати надпотужні комбіновані нальоти на тилову інфраструктуру Російської Федерації. Масштабування виробництва та тактики дозволяє українським підрозділам задіювати за одну добу колосальну кількість ударних апаратів залежно від визначених ділянок і поставлених бойових завдань.

"Ну, по максимуму 1000-1500, залежно від напрямів і таке інше. Але питання не тільки в кількості, а як завжди і в якості, що дуже важливо", — підкреслив військовий експерт.

Генерал-лейтенант підкреслив, що кількісний показник обов'язково повинен підкріплюватися якістю наведення та вибором цілей.

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За його словами, найбільший вплив на стабільність військово-промислового комплексу супротивника мають удари по нафтопереробній галузі. Аби наслідки стали критичними для Кремля, нальоти повинні мати системний характер і накривати одразу кілька виробничих комплексів.

"І тут є такі, з точки зору ураження, ворожі підприємства — НПЗ. Для того, щоб для них це було ж відчутно з точки зору воєнно-економічної ситуації в Москві, потрібно за тиждень наносити удар десь по п'яти НПЗ", — заявив Ігор Романенко.

Новини.LIVE інформували про те, що у ніч проти 20 вересня Московську область РФ накрила масштабна атака дронів. Вибухи та сильні пожежі зафіксували одразу на кількох важливих точках: під удар потрапили логістичний склад у Соф'їному, ТЕЦ-22 у Люберцях та Московський НПЗ у Капотні.

Президент України підтвердив результативну роботу української далекобійної зброї по ворожому тилу. За його словами, влучання припали по великому логістичному вузлу та одному з ключових нафтових підприємств Росії, які фінансують її армію. Для удару військові пустили в хід цілий арсенал дронів і ракет, серед яких були й новітні зразки: "Паляниця", "Лютий", "Барс", "Січень", FP-1, RZ-100, MICH-2000, Vendetta та Pelican.

Уже в неділю відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Під час спілкування президент США закликав зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, мотивуючи це тим, що атаки провокують подорожчання дизельного пального на ринку.