Массированные налеты БПЛА на территорию РФ: комментарий Игоря Романенко

Последствия массированного удара ВСУ по НПЗ в Московской области 20 сентября. Фото: кадр из видео

Украина значительно нарастила потенциал беспилотной авиации и способна наносить удары по объектам в России с помощью от 1000 до 1500 дронов в течение одной ночи. Генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркнул, что для нанесения серьёзного удара по военной экономике противника необходимо наносить удары как минимум по пяти НПЗ в неделю.

Об этом Игорь Романенко эксклюзивно рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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ВСУ уже могут запускать до 1500 БПЛА по России ежедневно

Украинские военные вышли на новый уровень применения беспилотных систем, что позволяет организовывать сверхмощные комбинированные налеты на тыловую инфраструктуру Российской Федерации. Масштабирование производства и тактики позволяет украинским подразделениям задействовать за сутки колоссальное количество ударных аппаратов в зависимости от определенных участков и поставленных боевых задач.

«Ну, максимум 1000–1500, в зависимости от направлений и так далее. Но вопрос не только в количестве, а, как всегда, и в качестве, что очень важно», — подчеркнул военный эксперт.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что количественный показатель обязательно должен подкрепляться качеством наведения и выбором целей.

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По его словам, наибольшее влияние на стабильность военно-промышленного комплекса противника оказывают удары по нефтеперерабатывающей отрасли. Чтобы последствия стали критическими для Кремля, налёты должны носить системный характер и охватывать сразу несколько производственных комплексов.

"И здесь есть такие, с точки зрения нанесения урона, вражеские предприятия — НПЗ. Чтобы для них это было ощутимо с точки зрения военно-экономической ситуации в Москве, нужно за неделю наносить удар примерно по пяти НПЗ", — заявил Игорь Романенко.

Новини.LIVE сообщали о том, что в ночь на 20 сентября Московскую область РФ охватила масштабная атака дронов. Взрывы и сильные пожары были зафиксированы сразу в нескольких важных точках: под удар попали логистический склад в Софино, ТЭЦ-22 в Люберцах и Московский НПЗ в Капотне.

Президент Украины подтвердил результативную работу украинского оружия дальнего действия по вражескому тылу. По его словам, удары пришлись по крупному логистическому узлу и одному из ключевых нефтяных предприятий России, которые финансируют её армию. Для нанесения удара военные задействовали целый арсенал дронов и ракет, среди которых были и новейшие образцы: "Паляница", "Лютый", "Барс", "Сичень", FP-1, RZ-100, MICH-2000, Vendetta и Pelican.

Уже в воскресенье состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. В ходе разговора президент США призвал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, мотивируя это тем, что атаки провоцируют подорожание дизельного топлива на рынке.