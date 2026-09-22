Силы обороны нанесли удар по базе дронов в Орловской области РФ

Запуск дронов российскими военными. Фото: российские СМИ

Украинские военные нанесли удар по базе беспилотников в Орловской области России. В результате 21 сентября вблизи села Цимбулова были повреждены пять пусковых установок и площадка для реактивных дронов, а также загорелись три склада.

Об этом заявили в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Генштаб ВСУ подтвердил удары по пусковым установкам дронов в РФ

Украинские военные нанесли результативный удар по военной инфраструктуре на территории Российской Федерации, выведя из строя объекты для подготовки и запуска ударных беспилотников. Операцию в Орловской области Силы обороны Украины провели 21 сентября 2026 года.

Под прицелом оказалась база, расположенная в районе российского населенного пункта Цимбулова. В результате атаки на территории вражеского объекта загорелись как минимум три складских помещения, где хранились БПЛА. Наряду с этим украинские подразделения успешно повредили пять пусковых установок и специальную площадку, с которой оккупанты осуществляли запуски реактивных беспилотных летательных аппаратов.

Новини.LIVE сообщали, что украинские Силы обороны нанесли сегодня точные удары также по российским нефтеперерабатывающим заводам. Так, 22 сентября под обстрел попали предприятия "Башнефть-УНПЗ" в Уфе и Куйбышевский НПЗ в Самаре. На обоих объектах вспыхнули масштабные пожары.

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Отечественный потенциал дальнобойной беспилотной авиации существенно вырос и в настоящее время позволяет запускать от 1000 до 1500 дронов по целям в глубине РФ в течение одной ночи. В то же время генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечает, что для реального подрыва российской военной экономики Силам обороны необходимо поддерживать интенсивность и выводить из строя не менее пяти нефтеперерабатывающих заводов еженедельно.

Помимо нефтяной инфраструктуры, украинские подразделения систематически уничтожают военные мощности россиян. В частности, в ходе операций 12 сентября и в ночь на 13 сентября 2026 года были поражены вражеские площадки для хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА, а также позиции радиолокационных станций и ретрансляторов противника.