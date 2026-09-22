Сили оборони уразили два НПЗ у Росії: на підприємствах пожежі

Українські сили уразили два НПЗ у Росії: на підприємствах пожежі
Далекобійні санкції України продовжують діяти. Стало відомо, що Сили оборони уразили нафтопереробні заводи "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі. На території обох підприємств після ураження зафіксували пожежі.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.
Уражено НПЗ у Башкортостані та Самарській області
В Уфі, у Республіці Башкортостан, українські військові уразили нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ". На території підприємства зафіксували пожежу.
- Потужність переробки заводу становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію.
Також у Самарі Самарської області РФ уражено Куйбишевський нафтопереробний завод. На території підприємства також виникла пожежа. Куйбишевський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ та входить до структури ПАТ "НК "Роснефть".
- Потужність переробки заводу становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції.
Зазначено, що продукція обох нафтопереробних заводів використовується для забезпечення потреб російської армії.
Окремо в Генеральному штабі назвали мету подібних ударів по РФ.
"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації", — зазначено в дописі.
Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження одного з важливих підприємств нафтової галузі Росії, а також логістичного об’єкта в Московському регіоні. Під час операції українські сили застосували, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляницю", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та Pelican.
Новини.LIVE інформували, що ЗСУ уразили місце запуску БпЛА, ретранслятори та радари росіян. Повідомляється, що у районах Залізного Порту та Скадовська на Херсонщині, а також Чорноморського й Оленівки в тимчасово окупованому Криму були уражені наземні ретранслятори, які використовували для управління ударними безпілотниками типу "Герань" та "Гербера".