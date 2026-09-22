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Головна Новини дня Українські сили уразили два НПЗ у Росії: на підприємствах пожежі

Українські сили уразили два НПЗ у Росії: на підприємствах пожежі

Ua ru
22 вересня 2026 11:29
Сили оборони уразили два НПЗ у Росії: на підприємствах пожежі
Пожежа на Куйбишевському НПЗ. Фото: росЗМІ

Далекобійні санкції України продовжують діяти. Стало відомо, що Сили оборони уразили нафтопереробні заводи "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі. На території обох підприємств після ураження зафіксували пожежі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Уражено НПЗ у Башкортостані та Самарській області

В Уфі, у Республіці Башкортостан, українські військові уразили нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ". На території підприємства зафіксували пожежу.

  • Потужність переробки заводу становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію.

Також у Самарі Самарської області РФ уражено Куйбишевський нафтопереробний завод. На території підприємства також виникла пожежа. Куйбишевський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи РФ та входить до структури ПАТ "НК "Роснефть".

  • Потужність переробки заводу становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції.

Зазначено, що продукція обох нафтопереробних заводів використовується для забезпечення потреб російської армії.

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Окремо в Генеральному штабі назвали мету подібних ударів по РФ.

"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації", — зазначено в дописі.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження одного з важливих підприємств нафтової галузі Росії, а також логістичного об’єкта в Московському регіоні. Під час операції українські сили застосували, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляницю", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та Pelican.

Новини.LIVE інформували, що ЗСУ уразили місце запуску БпЛА, ретранслятори та радари росіян. Повідомляється, що у районах Залізного Порту та Скадовська на Херсонщині, а також Чорноморського й Оленівки в тимчасово окупованому Криму були уражені наземні ретранслятори, які використовували для управління ударними безпілотниками типу "Герань" та "Гербера".

НПЗ Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія Сили оборони України удари по РФ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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