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Главная Новости дня Украинские силы поразили два НПЗ в РФ: на предприятиях пожары

Украинские силы поразили два НПЗ в РФ: на предприятиях пожары

Ua ru
22 сентября 2026 11:29
Силы обороны нанесли удар по двум НПЗ в России: на предприятиях возникли пожары
Пожар на Куйбышевском НПЗ. Фото: российские СМИ

Дальние удары Украины продолжаются. Стало известно, что Силы обороны нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам "Башнефть-УНПЗ" в Уфе и Куйбышевскому НПЗ в Самаре. На территории обоих предприятий после удара были зафиксированы пожары.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Поражены НПЗ в Башкортостане и Самарской области

В Уфе, в Республике Башкортостан, украинские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Башнефть-УНПЗ". На территории предприятия зафиксирован пожар.

  • Мощность переработки завода составляет около 7,5 млн тонн нефти в год. Предприятие осуществляет глубокую переработку нефти и производит бензины, дизельное и котельное топливо, сжиженные газы, серу и другую нефтепродукцию.

Также в Самаре Самарской области РФ пострадал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия также возник пожар. Куйбышевский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы РФ и входит в структуру ПАО "НК "Роснефть"".

  • Мощность переработки завода составляет около 7 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензины, дизельное топливо, мазут и более 30 видов другой нефтепродукции.

Отмечается, что продукция обоих нефтеперерабатывающих заводов используется для обеспечения нужд российской армии.

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Отдельно в Генеральном штабе назвали цель подобных ударов по РФ.

"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении одного из важных предприятий нефтяной отрасли России, а также логистического объекта в Московском регионе. В ходе операции украинские силы применили, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляницу", Vendetta, "Лютый", "Барс", "Фламинго", "Сичень" и Pelican.

Новини.LIVE писали, что ВСУ поразили место запуска БПЛА, ретрансляторы и радары россиян. Сообщается, что в районах Железного Порта и Скадовска в Херсонской области, а также Черноморского и Оленевки во временно оккупированном Крыму были поражены наземные ретрансляторы, которые использовались для управления ударными беспилотниками типа "Герань" и "Гербера".

НПЗ Генштаб ВСУ война в Украине Россия Силы обороны Украины удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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