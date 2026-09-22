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Главная Новости дня FPV-дрон РФ атаковал эвакуатор с журналисткой Новини.LIVE

FPV-дрон РФ атаковал эвакуатор с журналисткой Новини.LIVE

Ua ru
22 сентября 2026 16:30
Журналистка Новини.LIVE попала под удар FPV-дрона во время эвакуации людей
Эвакуационный автобус. Фото: кадр из видео

Российский FPV-дрон попал в микроавтобус, в котором находилась корреспондентка Новини.LIVE Ксения Клещенко со съемочной группой. Атака произошла во время поездки с эвакуационной командой в прифронтовые населенные пункты Запорожской области.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE в сюжете корреспондентки Ксении Клещенко.

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FPV-дрон атаковал автомобиль со съемочной группой

Клещенко вместе со съемочной группой присоединилась к эвакуационной команде, чтобы показать весь путь эвакуации гражданских из населенных пунктов вблизи линии фронта.

В определенный момент FPV-дрон атаковал микроавтобус с журналистами и участниками эвакуационной команды. В результате столкновения с дроном на автомобиле появилось множество осколочных повреждений.

Отметим, что эвакуационным автобусам приходится ехать непосредственно в прифронтовые населенные пункты, чтобы забрать гражданских. Российские военные при этом атакуют не только сами населенные пункты, но и транспорт, который движется по этой территории.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Шосткинском районе Сумской области российский FPV-дрон атаковал автомобиль с гражданскими. В результате удара погибли четыре человека, среди которых супруги — 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Жертвами атаки также стали 45-летний мужчина и 76-летняя женщина.

Также Новини.LIVE писал, что Силы обороны Украины поразили базу беспилотников вблизи села Цимбулова в Орловской области РФ. По данным Генерального штаба ВСУ, были повреждены пять пусковых установок и площадка для запуска реактивных дронов.

журналисты эвакуация обстрелы беспилотник FPV-дроны
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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