Атака на эвакуационный бус в Подгорном: съемочная группа Новини.LIVE попала под обстрел

Американский волонтер Сэм Карсон за рулем эвакуационного микроавтобуса. Фото: Ксения Клещенко

В Запорожской области российский FPV-дрон атаковал бронированный эвакуационный микроавтобус, в котором находились американский волонтер Сэм Карсон и съемочная группа Новини.LIVE. Несмотря на пробитые колеса, экипажу удалось спастись от повторных ударов, дождаться подкрепления и успешно вывезти гражданских из опасной зоны. Россияне тем временем не прекращают атаки и обстреливают практически всё, что видят с камер дронов.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко с места событий.

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Детектор дронов не всегда спасает от атаки

Эвакуационный рейс в северо-восточную часть Запорожской области едва не стал фатальным для волонтеров и съемочной группы журналистки Ксении Клещенко. Команда выехала на рассвете, чтобы вывезти жителей Комышуваской общины, Кушугума, Новониколаевки и Подгорного.

Во время поездки в населённый пункт Подгорное бронированный микроавтобус пропустил поворот, после чего рядом с транспортным средством взорвался вражеский FPV-дрон.

Детектор беспилотников "Чуйка" сработал с опозданием, зафиксировав сигнал уже после взрыва. Салон мгновенно заполнился дымом, а транспорт получил повреждения от осколков и пробитые колеса.

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Момент атаки дрона на микроавтобус. Фото: кадр из видео

Водитель сумел оттащить поврежденную машину на несколько сотен метров в частный сектор. Вскоре полиция предупредила о приближении новых беспилотников, вынудив экипаж покинуть автомобиль и почти два часа скрываться под деревьями.

Устройство "Чуйка", которое помогает обнаруживать приближение дронов. Фото: Новини.LIVE

Когда очередной российский дрон подлетел вплотную, люди бросились бежать. Беспилотник запутался в ветвях и не взорвался.

Как американец стал волонтером и покинул музыкальную группу

За рулем обстрелянного автомобиля находился американец Сэм Карсон из Портленда, штат Орегон.

Волонтер живет в Запорожье уже три года. До полномасштабного вторжения он посещал Украину в 2019 году в составе музыкальной группы Final Greetings. Давая концерты во Львове и Тернополе, музыканты параллельно еще и находили время преподавать английский язык школьникам.

Сэм Карсон. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Именно тогда во Львове Сэм впервые увидел старшеклассников в снаряжении после урока "Защита Украины" и узнал об аннексии Крыма и активной линии фронта.

Впоследствии он заменил гастрольный микроавтобус на 15 мест на эвакуационный транспорт, начав с доставки воды и продуктов, а позже перешел к проведению тренингов по тактической медицине и эвакуации людей.

Его напарник Антон помогает непосредственно на маршрутах. В тот день их целью было спасение шестерых взрослых, одного ребёнка и двух собак из сёл Новониколаевка и Подгорное, а также помощь жителям Комышуваской общины и Кушугума.

Помощь жителям. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Россияне уже не различают цели и бьют по всем

Маршрут начался на рассвете. Новониколаевка встретила экипаж пустыми улицами, разбитыми крышами и разбитыми окнами, где на эвакуацию ждала лишь одна местная жительница. Остановки длятся считанные минуты, поэтому через мгновение команда отправляется в следующий населённый пункт.

Ситуация в Подгорном оказалась значительно сложнее. Как рассказала одна из эвакуированных женщин, которая вывозила родителей-пенсионеров и маленького ребёнка, три дня назад по селу ударили пять КАБ, а беспилотники теперь охотятся на всех подряд.

Сэм Карсон подтверждает эти изменения в тактике противника.

"FPV отслеживают нас. Даже если мы не в военной форме, наш транспорт обклеен эвакуационными наклейками, у нас бабушки, гражданские лица, которым мы пытаемся помочь — мы все равно цель, дроны нас все равно преследуют и пытаются атаковать", — объясняет волонтер.

По его словам, если раньше рейсы длились по 10 часов, то сейчас выезд происходит в 06:00, а возвращение — уже в 09:30 или 10:00.

Личные вещи эвакуированных. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Несмотря на повреждения микроавтобуса, на место инцидента на другой машине прибыло подкрепление. Волонтеры забрали людей из трёх разных мест, на скорую руку отремонтировали транспорт и на максимальной скорости вернулись в Запорожье.

Что происходит дальше с эвакуированными жителями

Людей доставили в транзитный приют, который функционирует с ноября 2025 года. За это время через него прошло около 11 человек. Здесь Департамент социальной защиты населения Запорожской ОГА проводит первичную регистрацию, а полиция — проверки.

Регистрация ВПЛ. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

После этого эвакуированные могут получить статус ВПЛ, юридическую, продовольственную, медицинскую и денежную помощь, встать на учет в центре занятости и оформить содействие для выезда за границу.

Волонтеры и сотрудники центра в очередной раз призывают жителей опасных зон не ждать до последней минуты.

"Ваш дом, ваше место, которое у вас есть, не стоит вашей жизни, жизни ваших детей, родителей. Просто доберитесь до места, где вы выживете, а с остальным разберетесь", — подчеркнул Карсон.

Заявки на спасение принимает единая круглосуточная горячая линия по эвакуации в Запорожской области по номерам 0800 33 16 30 или 203.

Репортаж подготовила Ксения Клещенко специально для Новини.LIVE из Запорожья и Запорожской области.

Также Новини.LIVE сообщали, что в оккупированных Олешках в Херсонской области мирные жители до сих пор ждут эвакуации, однако безопасный выезд фактически заблокирован плотным заминированием, постоянными обстрелами и ударами российских FPV-дронов. Всего в общине остается более 6 тысяч человек, но точное количество жителей непосредственно в городе установить невозможно.

В Дружковской общине в Донецкой области продолжается вывоз населения в тыловые районы. Сейчас там остаются 2695 взрослых жителей, детей в опасной зоне уже нет. Власти настойчиво призывают людей немедленно покинуть территорию из-за ухудшения обстановки с безопасностью.

Херсон тем временем готовят к критически тяжелому отопительному сезону после очередного удара российской авиации. Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, в результате сброса управляемых авиабомб местная ТЭЦ понесла значительные разрушения. Из-за целенаправленного уничтожения энергетической инфраструктуры горожанам советуют уезжать или заранее готовиться к длительным отключениям электроэнергии и перебоям с подачей тепла зимой.