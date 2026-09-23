FPV-дроны на оптоволокне атакуют Запорожье: что известно

Эвакуационный автомобиль, который атаковала РФ в Запорожской области. Фото: Новини.LIVE

Российские войска продолжают использовать FPV-дроны для атак на мирных жителей и тех, кто работает на прифронтовых территориях. Беспилотники, управляемые по оптоволокну, могут долететь до Запорожья и залетать на территорию города. Расстояние от Запорожья до линии боевого столкновения составляет около 25 километров.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил пресс-секретарь Запорожской ОВА Александр Коваленко.

Реклама

Эвакуационный автомобиль ремонтируют после российского обстрела. Фото: Новини.LIVE

Россия атакует мирных жителей и тех, кто работает вблизи фронта

По словам Александра Коваленко, атаки российских войск на мирных жителей и людей, работающих в прифронтовых районах, не являются единичным явлением. Он отметил, что такая кампания, по его оценке, продолжается примерно с середины 2025 года.

В частности, российские беспилотники атаковали бригады, занимающиеся эвакуацией, а также Национальную полицию и волонтеров при участии военных. Также фиксировались атаки на автомобили ГСЧС, "Укрпочты" и аварийных бригад, восстанавливающих электроснабжение на прифронтовых территориях.

FPV-дроны могут долететь до Запорожья

Пресс-секретарь Запорожской ОВА подчеркнул, что город расположен примерно в 25 километрах от линии боевого столкновения. По его словам, этого расстояния достаточно, чтобы FPV-дроны, в частности с использованием оптоволокна, долетали до границ Запорожья и залетали непосредственно на территорию города.

Читайте также:

Он также пояснил, что противодействие таким беспилотникам затруднено, поскольку средства радиоэлектронной борьбы бессильны против оптоволокна. По словам Коваленко, одним из способов борьбы с такими дронами является их физическое уничтожение.

Пресс-секретарь ОВА отдельно объяснил, почему близость Запорожья к линии боевого столкновения создает угрозу для города и его жителей:

"Запорожье максимально приближено к линии боевого столкновения — примерно 25 километров. И этого достаточно, чтобы FPV-дроны, особенно с использованием оптоволокна, долетали до границы Запорожья и залетали на территорию города".

Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье российский FPV-дрон атаковал бронированный эвакуационный микроавтобус, в котором находились журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко и съемочная группа. В результате удара транспортное средство получило повреждения, а колеса были пробиты осколками. После атаки команда была вынуждена скрываться от новых дронов, приближавшихся к месту происшествия.

Новини.LIVE также писали, что в результате российского удара были повреждены два корпуса Запорожского национального университета — административный и биологический. Больше всего пострадало историческое здание биологического корпуса, где были выбиты окна и повреждены элементы конструкции. К уборке территории и ликвидации последствий атаки присоединились преподаватели и студенты университета.