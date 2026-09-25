Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі росіяни атакували медзаклад: є поранений

У Запоріжжі росіяни атакували медзаклад: є поранений

Ua ru
25 вересня 2026 08:13
У Запоріжжі російська атака пошкдила медзаклад: є поранений
Постраждалі внаслідок атаки по медзакладу в Запоріжжі. Фото: Михайло Семакін/Telegram

У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки постраждав чоловік. Попередньо, він отримав легкі травми та наразі отримує необхідну медичну допомогу. Також із медичного закладу, який зазнав пошкоджень через удар, евакуювали п’ятьох людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семакін, інформує Новини.LIVE.

Реклама

У Запоріжжі є поранений через ранкову атакує

У Запоріжжі росіяни атакували медзаклад: є поранений - фото 1
Допис Михайла Семакіна: Фото: скриншот

За попередніми даними, внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя було пошкоджено будівлю медзакладу та поранено чоловіка. Зазначається, що він дістав легкі травми. Загазом з пошкодженого медзакладу евакуювали п’ятьох людей.

У Запоріжжі росіяни атакували медзаклад: є поранений - фото 2
Евакуйовані люди з пошкодженого медзакладу. Фото: Михайло Семакін/Telegram

Також Михайло Семакін повідомив, що від ранкової ворожої атаки постраждав ще один медичний заклад Запоріжжя.

У ньому пошкоджені приміщення, машини швидкої допомоги та цивільні автомобілі. За попередніми даними, люди внаслідок цього удару не постраждали.

Читайте також:
У Запоріжжі росіяни атакували медзаклад: є поранений - фото 3
Пошкоджені машини швидкої допомоги. Фото: Михайло Семакін/Telegram

Наразі відповідні служби продовжують працювати на місцях та допомагати людям.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що російський FPV-дрон атакував муніципальний автобус №71 у Запоріжжі. Безпілотник влучив у дах транспортного засобу, який перебував на маршруті. Люди внаслідок атаки не постраждали. 

Також Новини.LIVE писав, що російські FPV-дрони на оптоволокні можуть долітати до Запоріжжя та атакувати цивільних, волонтерів, рятувальників і працівників аварійних служб. Речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко пояснював, що місто розташоване приблизно за 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення, чого достатньо для таких безпілотників. 

Запоріжжя поранення Запорізька ОВА руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації