У Запоріжжі російська атака пошкдила медзаклад: є поранений

Постраждалі внаслідок атаки по медзакладу в Запоріжжі. Фото: Михайло Семакін/Telegram

У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки постраждав чоловік. Попередньо, він отримав легкі травми та наразі отримує необхідну медичну допомогу. Також із медичного закладу, який зазнав пошкоджень через удар, евакуювали п’ятьох людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семакін, інформує Новини.LIVE.

Реклама

У Запоріжжі є поранений через ранкову атакує

Допис Михайла Семакіна: Фото: скриншот

За попередніми даними, внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя було пошкоджено будівлю медзакладу та поранено чоловіка. Зазначається, що він дістав легкі травми. Загазом з пошкодженого медзакладу евакуювали п’ятьох людей.

Евакуйовані люди з пошкодженого медзакладу. Фото: Михайло Семакін/Telegram

Також Михайло Семакін повідомив, що від ранкової ворожої атаки постраждав ще один медичний заклад Запоріжжя.

У ньому пошкоджені приміщення, машини швидкої допомоги та цивільні автомобілі. За попередніми даними, люди внаслідок цього удару не постраждали.

Читайте також:

Пошкоджені машини швидкої допомоги. Фото: Михайло Семакін/Telegram

Наразі відповідні служби продовжують працювати на місцях та допомагати людям.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що російський FPV-дрон атакував муніципальний автобус №71 у Запоріжжі. Безпілотник влучив у дах транспортного засобу, який перебував на маршруті. Люди внаслідок атаки не постраждали.

Також Новини.LIVE писав, що російські FPV-дрони на оптоволокні можуть долітати до Запоріжжя та атакувати цивільних, волонтерів, рятувальників і працівників аварійних служб. Речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко пояснював, що місто розташоване приблизно за 25 кілометрів від лінії бойового зіткнення, чого достатньо для таких безпілотників.