В Запорожье российская атака повредила медицинское учреждение: есть раненый

В Запорожье россияне атаковали медицинское учреждение: есть раненый
В Запорожье в результате утренней атаки пострадал мужчина. По предварительным данным, он получил легкие травмы и в настоящее время получает необходимую медицинскую помощь. Также из медицинского учреждения, которое было повреждено в результате удара, эвакуировали пятерых человек.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Михаил Семакин, передает Новини.LIVE.
В Запорожье есть раненый в результате утренней атаки
По предварительным данным, в результате утренней атаки на Запорожье было повреждено здание медицинского учреждения и ранен мужчина. Отмечается, что он получил легкие травмы. Всего из поврежденного медицинского учреждения эвакуировали пять человек.
Также Михаил Семакин сообщил, что от утренней вражеской атаки пострадало еще одно медицинское учреждение Запорожья.
В нём повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили. По предварительным данным, люди в результате этого удара не пострадали.
В настоящее время соответствующие службы продолжают работать на местах и оказывать помощь людям.
Ранее Новини.LIVE сообщал, что российский FPV-дрон атаковал муниципальный автобус №71 в Запорожье. Беспилотник попал в крышу транспортного средства, которое находилось на маршруте. Люди в результате атаки не пострадали.
Также Новини.LIVE писал, что российские FPV-дроны на оптоволокне могут долететь до Запорожья и атаковать гражданских лиц, волонтеров, спасателей и сотрудников аварийных служб. Пресс-секретарь Запорожской ОГА Александр Коваленко пояснял, что город расположен примерно в 25 километрах от линии боевого столкновения, чего достаточно для таких беспилотников.