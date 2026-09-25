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В Запорожье россияне атаковали медицинское учреждение: есть раненый

Ua ru
25 сентября 2026 08:13
В Запорожье российская атака повредила медицинское учреждение: есть раненый
Пострадавшие после атаки на медицинское учреждение в Запорожье. Фото: Михаил Семакин/Telegram

В Запорожье в результате утренней атаки пострадал мужчина. По предварительным данным, он получил легкие травмы и в настоящее время получает необходимую медицинскую помощь. Также из медицинского учреждения, которое было повреждено в результате удара, эвакуировали пятерых человек.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Михаил Семакин, передает Новини.LIVE.

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В Запорожье есть раненый в результате утренней атаки

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Сообщение Михаила Семакина: Фото: скриншот

По предварительным данным, в результате утренней атаки на Запорожье было повреждено здание медицинского учреждения и ранен мужчина. Отмечается, что он получил легкие травмы. Всего из поврежденного медицинского учреждения эвакуировали пять человек.

В Запорожье россияне атаковали медицинское учреждение: есть раненый - фото 2
Эвакуированные люди из поврежденного медицинского учреждения. Фото: Михаил Семакин/Telegram

Также Михаил Семакин сообщил, что от утренней вражеской атаки пострадало еще одно медицинское учреждение Запорожья.

В нём повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили. По предварительным данным, люди в результате этого удара не пострадали.

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Поврежденные машины скорой помощи. Фото: Михаил Семакин/Telegram

В настоящее время соответствующие службы продолжают работать на местах и оказывать помощь людям.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что российский FPV-дрон атаковал муниципальный автобус №71 в Запорожье. Беспилотник попал в крышу транспортного средства, которое находилось на маршруте. Люди в результате атаки не пострадали.

Также Новини.LIVE писал, что российские FPV-дроны на оптоволокне могут долететь до Запорожья и атаковать гражданских лиц, волонтеров, спасателей и сотрудников аварийных служб. Пресс-секретарь Запорожской ОГА Александр Коваленко пояснял, что город расположен примерно в 25 километрах от линии боевого столкновения, чего достаточно для таких беспилотников.

Запорожье ранение Запорожская ОВА разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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