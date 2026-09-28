Росія 28 вересня атакувала Запоріжжя: 33 людини поранені

Ліквідація наслідків російського обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 28 вересня, атакували Запоріжжя. Під ударом противника опинився обʼєкт інфраструктури. Наразі відомо про 33 поранених.

Про це повідомила пресслужба МВС та очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Запоріжжя 28 вересня

Наразі двоє постраждалих із 33 перебувають у важкому стані, ще четверо — середньої тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу травмованим.

Надання допомоги пораненим у Запоріжжі. Фото: ДСНС

"Через обстріл пошкоджений об’єкт інфраструктури. Також рятувальники ліквідували займання", — йдеться у повідомленні.

Допомога травмованому чоловіку. Фото: ДСНС

А голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомляв про удар РФ по обʼєкту компанії в Запоріжжі. За його словами, обстріл стався тоді, коли в системах не фіксували повітряні загрози.

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Як писали Новини.LIVE, за останню добу російські окупанти атакували Запорізьку область 712 разів. Під ударом противника опинилися 54 населені пункти. Внаслідок обстрілу загинула одна людей, ще четверо отримали поранення.

Крім того, сьогодні Росія завдала ударом дроном по офісній будівлі в Дніпрі, внаслідок чого загинули троє людей та 18 отримали поранення. У місті також були перебої зі звʼязком.