Ситуація в Запорізькій області: 54 населені пункти були під обстрілами

Наслідки обстрілів в Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

За добу росіяни 712 разів атакували Запорізьку область, накривши вогнем 54 населені пункти. Російські обстріли забрали життя однієї людини, ще четверо поранені. Зафіксовано понад сотню руйнувань житлових будинків та місцевої інфраструктури.

Про це повідомив співголова ради оборони регіону Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

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Росія безперестанку атакує Запорізьку область

Минулої доби російська армія здійснила масштабну атаку на територію Запорізької області, під атакою опинилося 54 населені пункти, жертвами стали мирні жителі. У Запоріжжі та Запорізькому районі одна людина загинула, а ще четверо громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загалом зафіксовано 712 ворожих ударів з різних видів озброєння.

Атаки безпілотниками та артилерійський вогонь

Найбільший тиск ворог чинив за допомогою дронів. Протягом доби 520 безпілотних літальних апаратів, переважно типу FPV, атакували регіон. Під прицілом БпЛА опинилися Запоріжжя, Малокатеринівка, Червонодніпровка, Григорівка, Річне, Веселянка, Новояковлівка, Запасне та Магдалинівка. Також ворожі дрони били по Новому Запоріжжю, Новотаврійському, Уділенському, Гасанівці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках і Новоандріївці. Крім того, атаки зафіксували у Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір'ї, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Косівцевому та Рибному.

Паралельно ворог здійснив 169 артилерійських обстрілів. Снаряди розривалися на територіях Червонодніпровки, Григорівки, Річного, Запорожця, Веселянки, Запасного, Новояковлівки, Магдалинівки, Степногірська, Плавнів, Приморського та Павлівки. Артилерія також накрила Лук'янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я та Чарівне. Постраждали від артогню Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Рибне.

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Авіаудари, РСЗВ та масштаби руйнувань

Російські війська активно застосовували авіацію, здійснивши 20 ударів з повітря. Бомбардувань зазнали Комишуваха, Малокатеринівка, Новомиколаївка, Павлівське, Матвіївка, Дружелюбівка, Новоіванівське, Таврійське та Михайло-Лукашеве. Під авіаційні удари також потрапили Юліївка, Тернівка, Оріхів, Микільське, Вільнянськ, Омельник, Преображенка і Сонячне.

Водночас тричі окупанти відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню, цілячись безпосередньо по Запоріжжю, Запасному та Новоандріївці. Внаслідок цих масованих обстрілів місцева влада отримала 117 офіційних повідомлень від жителів про значні пошкодження житлових будинків, знищені автомобілі та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури.

Новини.LIVE повідомляли, що Міноборони Росії цинічно прокоментувало удари по цифровій інфраструктурі України, показавши дрон із написом "Цифровий детокс". Відомство окупантів окремо відзвітувало про атаки на дата-центри, логістичні вузли та лінії зв'язку.

У Харкові внаслідок нічного удару 28 вересня керованими авіабомбами пошкоджено житловий сектор. Є пряме влучання в багатоповерхівку та постраждалі серед цивільних.

Київ також пережив подвійну атаку "Шахедів" за ніч і ранок 28 вересня. У місті зафіксовано пожежі та руйнування в офісних будівлях, пошкоджено житлові будинки, а під повторний удар знову потрапила АЗС.