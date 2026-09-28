Ситуация в Запорожской области: 54 населенных пункта подверглись обстрелам

Последствия обстрелов в Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

За сутки россияне 712 раз нанесли удары по Запорожской области, обстреляв 54 населенных пункта. В результате российских обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения. Зафиксировано более сотни случаев разрушения жилых домов и местной инфраструктуры.

Об этом сообщил сопредседатель совета обороны региона Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Россия непрерывно атакует Запорожскую область

За прошедшие сутки российская армия совершила масштабную атаку на территорию Запорожской области, под обстрелом оказались 54 населенных пункта, жертвами стали мирные жители. В Запорожье и Запорожском районе один человек погиб, а ещё четверо граждан получили ранения различной степени тяжести. Всегозафиксировано 712 вражеских ударов с применением различных видов вооружения.

Атаки беспилотниками и артиллерийский огонь

Наибольшее давление враг оказывал с помощью дронов. В течение суток 520 беспилотных летательных аппаратов, преимущественно типа FPV, атаковали регион. Под прицелом БПЛА оказались Запорожье, Малокатериновка, Червоноднепровка, Григоровка, Речное, Веселянка, Новояковлевка, Запасное и Магдалиновка. Также вражеские дроны наносили удары по Новому Запорожью, Новотаврию, Удиленскому, Гасановке, Степногорску, Плавням, Приморскому, Павловке, Лукьяновском, Орехове, Железнодорожном, Щербаках и Новоандреевке. Кроме того, атаки были зафиксированы в Новопавловке, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Червоной Кринице, Омельнике, Белогорье, Чаривном, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Староукраинке, Копанях, Долинке, Ровно, Воздвижевке, Косовцевом и Рыбном.

Параллельно враг совершил 169 артиллерийских обстрелов. Снаряды разрывались на территориях Червоноднепровки, Григоровки, Речного, Запорожца, Веселянки, Запасного, Новояковлевки, Магдалиновки, Степногорска, Плавней, Приморского и Павловки. Артиллерия также обстреляла Лукьяновское, Орехов, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье и Чаривное. От артиллерийского обстрела пострадали Новоселовка, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинка, Копани, Долинка, Ровно, Воздвижовка, Косовцево, Новое Запорожье и Рыбное.

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Авиаудары, РСЗО и масштабы разрушений

Российские войска активно применяли авиацию, нанеся 20 ударов с воздуха. Бомбардировкам подверглись Комишуваха, Малокатериновка, Новониколаевка, Павловское, Матвеевка, Дружелюбівка, Новоивановское, Таврическое и Михаило-Лукашево. Под авиационные удары также попали Юлиевка, Терновка, Орехов, Никольское, Вольнянск, Омельник, Преображенка и Солнечное.

В то же время оккупанты трижды открывали огонь из реактивных систем залпового огня, целясь непосредственно по Запорожью, Запасному и Новоандреевке. В результате этих массированных обстрелов местные власти получили 117 официальных сообщений от жителей о значительных повреждениях жилых домов, уничтоженных автомобилях и разрушенных объектах гражданской инфраструктуры.

Новини.LIVE сообщали, что Минобороны России цинично прокомментировало удары по цифровой инфраструктуре Украины, показав дрон с надписью "Цифровой детокс". Ведомство оккупантов отдельно отчиталось об атаках на дата-центры, логистические узлы и линии связи.

В Харькове в результате ночного удара 28 сентября управляемыми авиабомбами поврежден жилой сектор. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажное здание и есть пострадавшие среди гражданского населения.

Киев также пережил двойную атаку "Шахедов" в ночь и утром 28 сентября. В городе зафиксированы пожары и разрушения в офисных зданиях, повреждены жилые дома, а под повторный удар вновь попала АЗС.