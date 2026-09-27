Росія назвала удари по дата-центрах України цифровим детоксом

Росія цинічно висловилася про удари по дата-центрах України
Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало зображення ударного безпілотника з написом "Цифровий детокс". Цей допис відомство зробило, коментуючи атаки на українську цифрову інфраструктуру.
Про допис Міноборони РФ повідомив портал Новини.LIVE.
Заява Міноборони Росії
Російське МО 27 вересня повідомило про удари по комунікаційних та логістичних об'єктах на території України. Окрему увагу в повідомленні росіяни приділили дата-центрам.
Міноборони РФ опублікувало зображення ударного дрона, на якому розмістило напис: "Цифровий детокс". Публікацію супроводжував ще один коментар: "У примусовому режимі!".
Також російське відомство заявило про атаки на дата-центри у Києві. У Москві традиційно намагалися обґрунтувати удари твердженнями про нібито використання цих об'єктів в інтересах українських військових.
Росія атакує цифрову інфраструктуру України
Останніми днями російські війська неодноразово атакували українські дата-центри та об'єкти телекомунікаційної інфраструктури.
Через пошкодження обладнання у частини користувачів виникали перебої з доступом до інтернету та інших цифрових сервісів. Під удари потрапляли об'єкти, робота яких пов'язана із забезпеченням зв'язку та зберіганням даних.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що через атаку російського безпілотника було пошкоджено дата-центр партнера MEGOGO, який постачав платформі телевізійний сигнал. Унаслідок цього низка телеканалів стала тимчасово недоступною.
Також Новини.LIVE писав, що київський дата-центр COSMONOVA припинив роботу після повторних російських ударів. Через масштабні руйнування об'єкт вирішили не відновлювати, а сервіси компанія переносить на резервні географічно віддалені майданчики.