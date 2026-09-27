Росія назвала удари по дата-центрах України цифровим детоксом

Наслідки обстрілу Києва. Фото: Національна поліція України

Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало зображення ударного безпілотника з написом "Цифровий детокс". Цей допис відомство зробило, коментуючи атаки на українську цифрову інфраструктуру.

Про допис Міноборони РФ повідомив портал Новини.LIVE.

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Атакований дата-центр у Києві. Фото: COSMONOVA

Заява Міноборони Росії

Російське МО 27 вересня повідомило про удари по комунікаційних та логістичних об'єктах на території України. Окрему увагу в повідомленні росіяни приділили дата-центрам.

Міноборони РФ опублікувало зображення ударного дрона, на якому розмістило напис: "Цифровий детокс". Публікацію супроводжував ще один коментар: "У примусовому режимі!".

Також російське відомство заявило про атаки на дата-центри у Києві. У Москві традиційно намагалися обґрунтувати удари твердженнями про нібито використання цих об'єктів в інтересах українських військових.

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Останніми днями російські війська неодноразово атакували українські дата-центри та об'єкти телекомунікаційної інфраструктури.

Через пошкодження обладнання у частини користувачів виникали перебої з доступом до інтернету та інших цифрових сервісів. Під удари потрапляли об'єкти, робота яких пов'язана із забезпеченням зв'язку та зберіганням даних.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що через атаку російського безпілотника було пошкоджено дата-центр партнера MEGOGO, який постачав платформі телевізійний сигнал. Унаслідок цього низка телеканалів стала тимчасово недоступною.

Також Новини.LIVE писав, що київський дата-центр COSMONOVA припинив роботу після повторних російських ударів. Через масштабні руйнування об'єкт вирішили не відновлювати, а сервіси компанія переносить на резервні географічно віддалені майданчики.