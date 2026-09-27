Россия назвала удары по дата-центрам Украины цифровым детоксом

Последствия обстрела Киева. Фото: Национальная полиция Украины

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало изображение ударного беспилотника с надписью "Цифровой детокс". Этот пост ведомство сделало, комментируя атаки на украинскую цифровую инфраструктуру.

О публикации Минобороны РФ сообщил портал Новини.LIVE.

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Атакованный дата-центр в Киеве. Фото: COSMONOVA

Заявление Минобороны России

Российское МО 27 сентября сообщило об ударах по коммуникационным и логистическим объектам на территории Украины. Отдельное внимание в сообщении россияне уделили дата-центрам.

Минобороны РФ опубликовало изображение ударного дрона, на котором разместило надпись: "Цифровой детокс". Публикацию сопровождал еще один комментарий: "В принудительном режиме!".

Также российское ведомство заявило об атаках на дата-центры в Киеве. В Москве традиционно пытались обосновать удары утверждениями о якобы использовании этих объектов в интересах украинских военных.

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В последние дни российские войска неоднократно атаковали украинские дата-центры и объекты телекоммуникационной инфраструктуры.

Из-за повреждения оборудования у части пользователей возникали перебои с доступом к интернету и другим цифровым сервисам. Под удары попадали объекты, работа которых связана с обеспечением связи и хранением данных.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что из-за атаки российского беспилотника был поврежден дата-центр партнера MEGOGO, который поставлял платформе телевизионный сигнал. В результате ряд телеканалов стал временно недоступен.

Также Новини.LIVE писал, что киевский дата-центр COSMONOVA прекратил работу после повторных российских ударов. Из-за масштабных разрушений объект решили не восстанавливать, а сервисы компания переносит на резервные географически удаленные площадки.