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Головна Новини дня РФ пошкодила ще один дата-центр: сигнали деяких телеканалів зникли з MEGOGO

РФ пошкодила ще один дата-центр: сигнали деяких телеканалів зникли з MEGOGO

Ua ru
26 вересня 2026 23:03
MEGOGO повідомив про пошкодження дата-центру партнера через атаку БпЛА
Один із пошкоджених дата-центрів. Фото: ДСНС Києва

На медіасервісі MEGOGO стала недоступною для перегляду низка телевізійних каналів. Причиною стало пошкодження внаслідок атаки безпілотника на дата-центр партнера компанії, який забезпечує постачання телевізійного сигналу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на коментар пресслужби MEGOGO для ЗМІ.

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На MEGOGO зникли телеканали

У компанії пояснили, що проблеми з доступністю частини телевізійного контенту пов'язані з наслідками атаки безпілотників. Пошкоджень зазнав дата-центр партнера MEGOGO, через який платформа отримує телевізійний сигнал.

"Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено дата-центр партнера MEGOGO, який постачає телевізійний сигнал", — повідомили у пресслужбі.

Через пошкодження інфраструктури низка телеканалів наразі недоступна для користувачів платформи.

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У MEGOGO не уточнили, скільки саме телеканалів зіткнулися з проблемами та які з них тимчасово неможливо переглядати. Про проблеми з іншими сервісами платформи у повідомленні не йдеться.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що дата-центр COSMONOVA у Києві припинив роботу після повторних російських ударів. Через масштабні руйнування об'єкт не відновлюватимуть, а сервіси переносять на резервні географічно віддалені майданчики.

Також Новини.LIVE писав, що російські війська атакували Суми двома керованими авіабомбами, які влучили у Ковпаківському районі. Внаслідок удару загинули двоє людей і щонайменше троє постраждали, серед них дитина.

інтернет телеканали дата-центр провайдери Megogo
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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