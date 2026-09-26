MEGOGO сообщил о повреждении дата-центра партнера в результате атаки БПЛА

Один из повреждённых дата-центров. Фото: ГСЧС Киева

На медиасервисе MEGOGO стали недоступны для просмотра некоторые телевизионные каналы. Причиной стало повреждение в результате атаки беспилотника на дата-центр партнера компании, который обеспечивает поставку телевизионного сигнала.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на комментарий пресс-службы MEGOGO для СМИ.

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На MEGOGO пропали телеканалы

В компании объяснили, что проблемы с доступностью части телевизионного контента связаны с последствиями атаки беспилотников. Повреждения получил дата-центр партнера MEGOGO, через который платформа получает телевизионный сигнал.

"В результате атаки БпЛА поврежден дата-центр партнера MEGOGO, который поставляет телевизионный сигнал", — сообщили в пресс-службе.

Из-за повреждения инфраструктуры некоторые телеканалы сейчас недоступны для пользователей платформы.

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В MEGOGO не уточнили, сколько именно телеканалов столкнулись с проблемами и какие из них временно невозможно смотреть. О проблемах с другими сервисами платформы в сообщении не говорится.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что дата-центр COSMONOVA в Киеве прекратил работу после повторных российских ударов. Из-за масштабных разрушений объект восстанавливать не будут, а сервисы переносят на резервные географически удаленные площадки.

Также Новини.LIVE писал, что российские войска атаковали Сумы двумя управляемыми авиабомбами, которые попали в Ковпаковском районе. В результате удара погибли два человека и по меньшей мере трое пострадали, среди них ребенок.