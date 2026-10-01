Атака на Запорожье 1 октября: Россия запустила более 560 дронов и сотни снарядов

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Запорожья

За прошедшие сутки российские войска нанесли 771 удар по 41 населенному пункту Запорожской области. В результате вражеских атак в Запорожском районе ранения получили трое мирных жителей. Оккупанты массированно применяли беспилотники, авиацию и ствольную артиллерию по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Обстрелы Запорожской области и их последствия

Как сообщил глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, оккупанты 771 раз обстреляли территорию региона, охватив своими атаками 41 населенный пункт. В результате этих ударов по Запорожскому району пострадали мирные жители — известно о трёх раненых. В местные власти и правоохранительные органы поступило 54 сообщения о разрушениях. Уничтожены объекты инфраструктуры, жилые дома и автомобили местных жителей.

Наибольшую долю в общей статистике российских атак составили беспилотные летательные аппараты различных модификаций, в основном FPV-дроны. Всего 562 таких аппарата атаковали город Запорожье, а также населенные пункты Новояковлевка, Новоселевка, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Копани, Гуляйпольское, Воздвижовка, Горкое, Доброполье, Прилуки, Староукраинка, Святопетровка, Цветково, Преображенка, Новопавловка, Косовцево, Новое Запорожье, Верхняя Терса и Тернуватое. Кроме того, трижды российские войска применили реактивные системы залпового огня. Под ударами РСЗО оказались Малая Токмачка, Воздвижевка и Копани.

Российская авиация совершила 22 бомбардировки территории области. Авиаудары пришлись на Заречное, Таврическое, Юрковцы, Кущовое, Сергеевку, Новорозовку, Орехов, Никольское, Васиновку, Преображенку, Красный Яр, Доброполье, Тернуватое, Чаривному и Воздвижевке.

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Значительный ущерб нанесла и ствольная артиллерия противника, из которой было совершено 186 обстрелов. Под артиллерийским огнем находились Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Преображенка, Святопетровка, Доброполье, Прилуки, Цветково, Гуляйпольское, Староукраинка и Новое Запорожье.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне начали использовать для обстрелов Запорожья управляемые через оптоволокно FPV-дроны, способные залетать вглубь города, несмотря на 25-километровое расстояние до фронта. Так, 24 сентября мишенью такого беспилотника стал общественный транспорт. Аппарат попал в крышу автобуса №71 на улице Космической. Тогда чудом обошлось без жертв.

Во время утренней атаки на больницу в Запорожье 25 сентября легкие ранения получил местный житель, а также частично пострадало здание одного из медицинских учреждений. Из-за нанесенных больнице разрушений персонал был вынужден срочно эвакуировать пятерых человек.