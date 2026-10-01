Атака на Запоріжжя 1 жовтня: Росія випустила понад 560 дронів та сотні снарядів

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Запоріжжя

Протягом минулої доби російські війська завдали 771 удар по 41 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі поранення отримали троє мирних жителів. Окупанти масовано застосовували безпілотники, авіацію та ствольну артилерію по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Реклама

Обстріли Запорізької області та наслідки

Як повідомив очільник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, окупанти 771 раз обстріляли територію регіону, охопивши своїми атаками 41 населений пункт. Внаслідок цих ударів по Запорізькому району постраждали мирні громадяни — відомо про трьох поранених людей. До місцевої влади та правоохоронців надійшло 54 повідомлення про руйнування. Знищено об'єкти інфраструктури, житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців.

Найбільшу частку в загальній статистиці російських атак склали безпілотні літальні апарати різних модифікацій, здебільшого FPV-дрони. Загалом 562 такі апарати атакували місто Запоріжжя, а також населені пункти Новояковлівка, Новоселівка, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір’я, Копані, Гуляйпільське, Воздвижівка, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнка, Святопетрівка, Цвіткове, Преображенка, Новопавлівка, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхня Терса та Тернувате. Крім того, тричі російські війська застосували реактивні системи залпового вогню. Під ударами РСЗВ опинилися Мала Токмачка, Воздвижівка та Копані.

Російська авіація здійснила 22 бомбардування території області. Авіаудари прийшлися по Зарічному, Таврійському, Юрківці, Кущовому, Сергіївці, Новорозівці, Оріхову, Микільському, Васинівці, Преображенці, Червоному Яру, Добропіллю, Тернуватому, Чарівному та Воздвижівці.

Читайте також:

Значної шкоди завдала й ствольна артилерія ворога, з якої було здійснено 186 обстрілів. Під артилерійським вогнем перебували Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук'янівське, Залізничне, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір'я, Преображенка, Святопетрівка, Добропілля, Прилуки, Цвіткове, Гуляйпільське, Староукраїнка та Нове Запоріжжя.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни почали застосовувати для обстрілів Запоріжжя керовані через оптоволокно FPV-дрони, здатні залітати вглиб міста попри 25-кілометрову відстань до фронту. Так 24 вересня мішенню такого безпілотника став громадський транспорт. Апарат влучив у дах автобуса №71 на вулиці Космічній. Тоді дивом обійшлося без жертв.

Під час ранкової атаки на лікарню в Запоріжжі, 25 вересня, легкі поранення отримав місцевий житель, а також частково постраждала будівля одного з медичних закладів. Через завдані лікарні руйнування персонал був змушений терміново евакуювати п'ятьох людей.