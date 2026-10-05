Атака РФ на Запорожье: есть пострадавшие, спасательные работы продолжаются

Сотрудники ГСЧС спасают людей после нападения РФ на Запорожье. Фото: t.me/zoda_gov_ua

В понедельник, 5 октября, Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье, в результате чего пострадали три человека. 63-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, еще двум пострадавшим медики оказали помощь на месте. Спасатели продолжают обследовать здание и искать людей, которые могут оставаться внутри.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, сообщает Новини.LIVE.

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Службы чрезвычайных ситуаций спасают людей после российского обстрела. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Последствия атаки РФ на Запорожье

В результате вражеского удара по жилому дому в Запорожье возник пожар. На данный момент известно о как минимум трёх пострадавших.

По данным главы ОВА, 63-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу. 37-летняя женщина получила термические ожоги. Ее состояние не тяжелое, помощь ей оказали на месте.

Медики оказывают помощь людям, пострадавшим в результате атаки РФ. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Также пострадал 60-летний мужчина. Он отравился продуктами горения. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался.

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Горит дом, подвергшийся нападению российских войск. Фото: t.me/zoda_gov_ua

В настоящее время спасатели продолжают проверять здание и искать тех, кто еще может оставаться внутри. На месте работают взрывотехники.

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