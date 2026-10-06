Міст у Запоріжжі атакувала Росія 6 жовтня

Пошкоджений міст у Запоріжжі. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Російські окупанти в ніч проти 6 жовтня атакували місто Запоріжжя. Під удар потрапив міст через річку Дніпро, внаслідок чого постраждали дві людини. На кадрах після обстрілу видно палаючу автівку та отвір у мосту, де був приліт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя 6 жовтня

Глава Запорізької ОВА Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі написав, ворог сьогодні атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі.

"Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий. Прошу запоріжців врахувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією. Бережіть себе", — йшлося у повідомленні.

Ще через деякий час він уточнив, що стало відомо про двох постраждалих. Зокрема, це чоловіки 43 та 54 років, обоє у легкому стані. Їх обох госпіталізували до лікарні.

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Пости Семікіна. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора 5 жовтня росіяни завдали удару по житловому будинку. Внаслідок обстрілу виникла пожежа та постраждали щонайменше три людини.

Також ми писали, що зранку 26 жовтня ворог завдав по Запоріжжю кілька ударів. Внаслідок обстрілу було зруйновано приватний будинок, а під завалами знайшли тіла двох жінок. Окрім того, сталося влучання в один із ринків.