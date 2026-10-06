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Главная Новости дня РA атаковала мост через Днепр в Запорожье: пострадали два человека

РA атаковала мост через Днепр в Запорожье: пострадали два человека

Ua ru
6 октября 2026 06:29
6 октября Россия атаковала мост в Запорожье
Повреждённый мост в Запорожье. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Российские оккупанты в ночь на 6 октября атаковали город Запорожье. Под удар попал мост через реку Днепр, в результате чего пострадали два человека. На кадрах, снятых после обстрела, видно горящий автомобиль и пробоина в мосте, куда попал снаряд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

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Последствия обстрела Запорожья 6 октября

Глава Запорожской ОВА Михаил Семикин в своем Telegram-канале написал, что сегодня враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье.

"Из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто. Прошу запорожцев учитывать ограничения движения и следить за официальной информацией. Берегите себя", — говорилось в сообщении.

Чуть позже он уточнил, что стало известно о двух пострадавших. В частности, это мужчины 43 и 54 лет, оба в легком состоянии. Их обоих госпитализировали в больницу.

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Посты Семикина. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера, 5 октября, россияне нанесли удар по жилому дому. В результате обстрела возник пожар, пострадали как минимум три человека.

Также мы писали, что утром 26 октября враг нанёс по Запорожью несколько ударов. В результате обстрела был разрушен частный дом, а под завалами нашли тела двух женщин. Кроме того, произошло попадание в один из рынков.

мост Запорожье обстрелы война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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