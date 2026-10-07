Нападение на Запорожье 7 октября — в городе могут ограничить дорожное движение

Срочная новость

В ночь на 7 октября россияне атаковали Запорожье. Под вражеским ударом оказался объект транспортной инфраструктуры, в результате чего в городе может быть частично ограничено движение на некоторых участках дорог.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.

Реклама

Последствия обстрела Запорожья 7 октября

Начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин в своем Telegram-канале сообщил, что по городу были нанесены удары, из-за чего в Запорожье могут частично ограничить движение транспорта.

«Россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья. В связи с последствиями атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог», — говорится в сообщении.

Семикин призвал жителей Запорожья учитывать это при поездках и следить за официальной информацией.

Читайте также:

Новость дополняется...