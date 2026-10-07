Нападение на Запорожье 7 октября — в городе могут ограничить дорожное движение

В Запорожье из-за ударов со стороны РФ может быть ограничено дорожное движение
В ночь на 7 октября россияне атаковали Запорожье. Под вражеским ударом оказался объект транспортной инфраструктуры, в результате чего в городе может быть частично ограничено движение на некоторых участках дорог.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.
Последствия обстрела Запорожья 7 октября
Начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин в своем Telegram-канале сообщил, что по городу были нанесены удары, из-за чего в Запорожье могут частично ограничить движение транспорта.
«Россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья. В связи с последствиями атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог», — говорится в сообщении.
Семикин призвал жителей Запорожья учитывать это при поездках и следить за официальной информацией.
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