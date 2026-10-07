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Главная Новости дня Россия атаковала Кременчуг: есть попадания по жилым домам и предприятию

Россия атаковала Кременчуг: есть попадания по жилым домам и предприятию

Ua ru
7 октября 2026 07:25
Россия нанесла удар по Кременчугу: есть попадания по жилым домам и предприятию
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В ходе массированной ракетной атаки российские войска нанесли удар по Кременчугу в Полтавской области. В результате попадания повреждены многоквартирные дома в жилом районе, также под ударом оказалось одно из предприятий Кременчугского района, информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дячич, передает Новини.LIVE.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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