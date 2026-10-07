Взрывы в Кременчуге и Светловодске 7 октября — что известно

Ракета в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Взрывы в Кременчуге Полтавской области и в Светловодске Кировоградской области прогремели прямо сейчас, утром 7 октября. Россияне ранним утром произвели запуски крылатых ракет, которые в настоящее время долетают до украинских городов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Кременчуге и Светловодске 7 октября

Отметим, что этой ночью россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Примерно к утру враг совершил пусковые маневры, и уже примерно в 05:50 утра вражеские ракеты были зафиксированы в воздушном пространстве Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, крылатые ракеты пролетели через Харьковскую область и направлялись в сторону Полтавской и Кировоградской областей.

Согласно местным пабликам, примерно в 06:23 в Кременчуге и Светловодске раздались громкие серии взрывов. Глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич в своем Telegram подтвердил вражескую атаку.

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"Полтавщина подвергается массированной ракетно-дроновой атаке. В Кременчуге слышны взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Также добавим, что местные каналы предполагают, что враг может наносить удары примерно в районе Кременчугской ГЭС в Светловодске.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, россияне этой ночью атаковали Запорожье. Под ударом оказался объект транспортной инфраструктуры, из-за чего в городе могут частично ограничить движение.

Также мы писали, что этой ночью под ударом баллистических ракет оказался Киев. В городе после обстрела фиксировались пожары и повреждения.