Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Кременчуге и Светловодске раздались взрывы: РФ ударила крылатыми ракетами

В Кременчуге и Светловодске раздались взрывы: РФ ударила крылатыми ракетами

Ua ru
7 октября 2026 06:34
Взрывы в Кременчуге и Светловодске 7 октября — что известно
Ракета в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Взрывы в Кременчуге Полтавской области и в Светловодске Кировоградской области прогремели прямо сейчас, утром 7 октября. Россияне ранним утром произвели запуски крылатых ракет, которые в настоящее время долетают до украинских городов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Звуки взрывов в Кременчуге и Светловодске 7 октября

Отметим, что этой ночью россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Примерно к утру враг совершил пусковые маневры, и уже примерно в 05:50 утра вражеские ракеты были зафиксированы в воздушном пространстве Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, крылатые ракеты пролетели через Харьковскую область и направлялись в сторону Полтавской и Кировоградской областей.

Согласно местным пабликам, примерно в 06:23 в Кременчуге и Светловодске раздались громкие серии взрывов. Глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич в своем Telegram подтвердил вражескую атаку.

Читайте также:

"Полтавщина подвергается массированной ракетно-дроновой атаке. В Кременчуге слышны взрывы. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Также добавим, что местные каналы предполагают, что враг может наносить удары примерно в районе Кременчугской ГЭС в Светловодске.

В Кременчуге и Светловодске раздались взрывы: РФ ударила крылатыми ракетами - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, россияне этой ночью атаковали Запорожье. Под ударом оказался объект транспортной инфраструктуры, из-за чего в городе могут частично ограничить движение.

Также мы писали, что этой ночью под ударом баллистических ракет оказался Киев. В городе после обстрела фиксировались пожары и повреждения.

взрыв Кременчуг обстрелы Кировоградская область война в Украине крылатые ракеты
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации