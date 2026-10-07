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Головна Новини дня У Кременчуці та Світловодську пролунали вибухи: РФ вдарила крилатими ракетами

У Кременчуці та Світловодську пролунали вибухи: РФ вдарила крилатими ракетами

Ua ru
7 жовтня 2026 06:34
Вибухи у Кременчуці та Світловодську 7 жовтня - що відомо
Ракета в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Вибухи у Кременчуці Полтавської області та у Світловодську Кіровоградської області пролунали прямо зараз, зранку 7 жовтня. Росіяни під ранок здійснили пуски крилатих ракет, які наразі долітають до українських міст.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Кременчуці та Світловодську 7 жовтня

Зауважимо, що цієї ночі росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Приблизно під ранок ворог здійснив пускові маневри, і вже приблизно о 05:50 ранку ворожі ракети фіксувалися у повітряному просторі України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, крилаті ракети залетіли через Харківську область летіли на в напрямку Полтавської та Кіровоградської областей.

Згідно місцевих пабліків, приблизно о 06:23 у Кременчуці та Світловодську пролунали гучні серії вибухів. Глава Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у своєму Telegram підтвердив ворожу атаку.

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"Полтавщина під масованою ракетно-дроновою атакою. У Кременчуці лунають вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

Також додамо, що місцеві канали припускають, що ворог може завдавати ударів приблизно в районі Кременчуцької ГЕС у Світловодську.

У Кременчуці та Світловодську пролунали вибухи: РФ вдарила крилатими ракетами - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни цієї ночі атакували Запоріжжя. Під ударом опинився об'єкт транспортної інфраструктури, через що у місті можуть частково обмежити рух.

Також ми писали, що цієї ночі під ударом балістики був Київ. У місті після обстрілу фіксувалися пожежі та пошкодження.

вибух Кременчук обстріли Кіровоградська область війна в Україні крилаті ракети
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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