Зимові удари РФ по енергетиці 2026: як змінилася тактика Путіна

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України

Росія змінила стратегію війни, розпочавши енергетичний терор України раніше, ніж зазвичай. Щоб приховати провали на фронті та змусити Київ здатися, Кремль уже дав завдання масовано бити по критичній інфраструктурі. Лише за тиждень ворог випустив понад 1900 дронів та тисячі авіабомб.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на звіт ISW.

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Путін змінив стратегію атак по Україні та наказав бити по енергетиці раніше

На тлі невдач російської армії у прямому протистоянні на фронті протягом 2026 року Володимир Путін вирішив кардинально переглянути свої підходи до ведення війни. Тепер головна ставка Кремля робиться не на військові перемоги, а на примус Києва до беззаперечної капітуляції через тотальне знищення критичної інфраструктури.

Осінньо-зимова ударна кампанія 2026-2027 років стартувала аномально рано, ще наприкінці вересня. Зокрема, Росія хоче поспішає завдати непоправної шкоди українській енергосистемі до того, коли Сили оборони встигнуть розгорнути новітні контрзаходи проти російської балістики та модернізованих реактивних дронів, які вже спричинили серйозні руйнування.

Масштаби руйнувань та тисячі випущених дронів

Відчути наслідки посиленого повітряного терору вже встигли мешканці багатьох областей. Щоб паралізувати повсякденне життя та економіку столиці, лише з 1 по 4 жовтня росіяни сім разів атакували Південний та Північний мости у Києві. Масштаби застосування зброї вражають, зокрема, 4 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що лише за один тиждень Росія випустила по Україні понад 1900 ударних безпілотників, з яких понад 800 були реактивними. Крім того, на українські міста скинули 1700 авіабомб та спрямували 25 ракет.

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Вигадані приводи для ударів по інфраструктурі

Тим часом Кремль продовжує вести пропагандистську діяльність, аби виправдати свої дії перед росіянами. Але аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що спроби російського Міністерства оборони пояснити міжнародній спільноті та власному населенню посилення терору виглядають відверто безпідставними. Так 4 жовтня відомство заявило, що масовані обстріли Києва та всієї енергосистеми України є нібито "відповіддю" на літні та осінні дії українських військових. Росіяни цинічно пов'язують свої удари з подіями на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, що проходив у червні 2026 року, та міфічними атаками на виборчу інфраструктуру під час вересневого голосування до Держдуми 18-20 вересня.

Жодних доказів зриву виборів Москва не надала, адже цілями українських спецоперацій 19-20 вересня були виключно російські склади з пальним та нафтопереробні підприємства.

Стрімке зростання жертв серед мирного населення

Постійна адаптація російських ударних систем та їхня зростаюча летальність призводять до катастрофічних наслідків для цивільних. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк оприлюднив трагічну статистику. За його інформацією, протягом перших восьми місяців 2026 року організація підтвердила щонайменше 15 280 смертей та поранень серед мирних українців. Це одразу на 55% вищий показник, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року.

"Росія, схоже, налаштована на ударну кампанію проти українських мирних жителів та цивільної інфраструктури зі зростаючою жорстокістю та летальністю, оскільки Кремль сподівається, що ці удари можуть відвернути увагу від нещодавніх успіхів України на полі бою та зрештою змусити Україну до капітуляції, зробивши повсякденне життя нестерпним", — йдеться у звіті.

Новини.LIVE інформували, що 30 вересня ворожий удар зачепив обладнання Трипільської ТЕС. Точні масштаби пошкоджень фахівці зможуть оцінити лише після того, як це дозволить безпекова ситуація.

На тлі таких атак голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус попереджав, що якщо Росія почне частіше бити по енергооб'єктах, особливо балістичними ракетами, країні неминуче доведеться повертатися до планових відключень світла.

Попри те, що уряд звітує про значно вищий рівень підготовки до цієї зими порівняно з минулим роком, виклики залишаються серйозними. Ситуація в столиці може виявитися настільки складною, що прем'єр-міністр Сергій Корецький вже обговорив із мером Києва необхідність завчасно підшукати альтернативні та тепліші місця для тимчасового переселення маломобільних містян.