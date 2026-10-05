Зимние удары РФ по энергетике в 2026 году: как изменилась тактика Путина

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

Россия изменила стратегию войны, начав энергетический террор против Украины раньше, чем обычно. Чтобы скрыть провалы на фронте и заставить Киев сдаться, Кремль уже отдал приказ массированно наносить удары по критически важной инфраструктуре. Только за неделю враг запустил более 1900 дронов и тысячи авиабомб.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет ISW.

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Путин изменил стратегию атак на Украину и приказал наносить удары по энергетике раньше

На фоне неудач российской армии в прямом противостоянии на фронте в течение 2026 года Владимир Путин решил кардинально пересмотреть свои подходы к ведению войны. Теперь главная ставка Кремля делается не на военные победы, а на принуждение Киева к безоговорочной капитуляции посредством тотального уничтожения критически важной инфраструктуры.

Осенне-зимняя ударная кампания 2026–2027 годов стартовала аномально рано, ещё в конце сентября. В частности, Россия спешит нанести непоправимый ущерб украинской энергосистеме до того, как Силы обороны успеют развернуть новейшие контрмеры против российской баллистики и модернизированных реактивных дронов, которые уже привели к серьёзным разрушениям.

Масштабы разрушений и тысячи запущенных дронов

Почувствовать последствия усилившегося воздушного террора уже успели жители многих областей. Чтобы парализовать повседневную жизнь и экономику столицы, только с 1 по 4 октября россияне семь раз атаковали Южный и Северный мосты в Киеве. Масштабы применения оружия поражают: в частности, 4 октября Владимир Зеленский сообщил, что только за одну неделю Россия выпустила по Украине более 1900 ударных беспилотников, из которых более 800 были реактивными. Кроме того, на украинские города сбросили 1700 авиабомб и выпустили 25 ракет.

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Выдуманные поводы для ударов по инфраструктуре

Тем временем Кремль продолжает вести пропагандистскую деятельность, чтобы оправдать свои действия перед россиянами. Однако аналитики Института изучения войны отмечают, что попытки российского Министерства обороны объяснить международному сообществу и собственному населению усиление террора выглядят откровенно безосновательными. Так, 4 октября ведомство заявило, что массированные обстрелы Киева и всей энергосистемы Украины якобы являются "ответом" на летние и осенние действия украинских военных. Россияне цинично связывают свои удары с событиями на Петербургском международном экономическом форуме, проходившем в июне 2026 года, и мифическими атаками на избирательную инфраструктуру во время сентябрьского голосования в Госдуму 18–20 сентября.

Никаких доказательств срыва выборов Москва не предоставила, ведь целями украинских спецопераций 19–20 сентября были исключительно российские склады с топливом и нефтеперерабатывающие предприятия.

Стремительный рост числа жертв среди мирного населения

Постоянная адаптация российских ударных систем и их растущая летальность приводят к катастрофическим последствиям для гражданского населения. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обнародовал трагическую статистику. По его информации, в течение первых восьми месяцев 2026 года организация подтвердила как минимум 15 280 случаев гибели и ранений среди мирных жителей Украины. Это на 55% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

"Россия, похоже, нацелена на ударную кампанию против украинских мирных жителей и гражданской инфраструктуры с растущей жестокостью и летальностью, поскольку Кремль надеется, что эти удары могут отвлечь внимание от недавних успехов Украины на поле боя и в конечном итоге заставить Украину капитулировать, сделав повседневную жизнь невыносимой", — говорится в отчете.

Новини.LIVE сообщали, что 30 сентября вражеский удар задел оборудование Трипольской ТЭС. Точные масштабы повреждений специалисты смогут оценить только после того, как это позволит обстановка с безопасностью.

На фоне таких атак председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус предупреждал, что если Россия начнет чаще наносить удары по энергообъектам, особенно баллистическими ракетами, стране неизбежно придется вернуться к плановым отключениям света.

Несмотря на то, что правительство отмечает значительно более высокий уровень подготовки к этой зиме по сравнению с прошлым годом, проблемы остаются серьезными. Ситуация в столице может оказаться настолько сложной, что премьер-министр Сергей Корецкий уже обсудил с мэром Киева необходимость заблаговременно подобрать альтернативные и более тёплые места для временного переселения маломобильных горожан.