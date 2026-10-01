Балістичні удари РФ можуть повернути графіки відключень світла, - Герус

Андрій Герсу. Фото: Герус/Facebook

В Україні можуть знову застосовувати графіки обмеження електропостачання, якщо російські атаки на енергетичну систему стануть частішими та масованішими, а серед використаної зброї буде балістика, зазначив голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Про це він розповів журналістці Новини.LІVE Галині Остаповець на щорічній конференції hromadske "ГаРТ".

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Відключення світла залежать від характеру атак

За словами Геруса, можливе повернення графіків залежатиме не лише від самого факту нових ударів по енергетиці. Важливими будуть тип застосованої зброї, частота атак та їхня масованість.

"Залежно від того, які будуть удари, чим вони будуть, яка їхня буде частота, яка масованість. Це все має велике значення", — сказав Герус.

Він пояснив, що частину енергетичного обладнання вдалося захистити бетонними укриттями. Вони можуть зменшувати наслідки атак безпілотниками та окремих ракетних ударів.

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Водночас повністю закрити таким захистом великі енергетичні об'єкти неможливо. Окремі електростанції займають значні площі, тому їх не можна цілком накрити бетонними конструкціями.

Балістика становить окрему загрозу

Герус зазначив, що наявні укриття не розраховані на прямі удари балістичних ракет.

Таким чином, наслідки для енергосистеми можуть суттєво відрізнятися залежно від того, якою зброєю Росія атакуватиме об'єкти та наскільки інтенсивними будуть обстріли.

Трипільська ТЕС працює на об'єднану енергосистему

Окремо Герус прокоментував ситуацію з Трипільською теплоелектростанцією, генеруюче обладнання якої було пошкоджене внаслідок російської атаки 30 вересня.

За словами Геруса, Трипільська ТЕС працює не окремо на Київщину, а в межах об'єднаної енергосистеми України. Київ та область також отримують електроенергію з інших джерел.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у середу, 30 вересня, внаслідок чергової атаки Росії було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції. У ПАТ "Центренерго", якому належить станція, заявляли, що фахівці оцінять технічний стан об'єкта після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Також Новини.LIVE писали, що 1 жовтня в окремих регіонах України діють графіки обмеження електропостачання через складну ситуацію в енергосистемі.