Балистические удары РФ могут привести к возобновлению графиков отключений электроэнергии, — Герус

Андрей Герсу. Фото: Герус/Facebook

В Украине могут вновь ввести графики ограничения электроснабжения, если российские атаки на энергосистему станут более частыми и массированными, а среди используемого оружия будет баллистика, отметил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на ежегодной конференции hromadske "ГаРТ".

Реклама

Отключения света зависят от характера атак

По словам Геруса, возможное возвращение графиков будет зависеть не только от самого факта новых ударов по энергетике. Важными будут тип применяемого оружия, частота атак и их масштабность.

"В зависимости от того, какими будут удары, чем они будут нанесены, какова будет их частота и масштабность. Все это имеет большое значение", — сказал Герус.

Он пояснил, что часть энергетического оборудования удалось защитить бетонными укрытиями. Они могут смягчать последствия атак беспилотников и отдельных ракетных ударов.

Читайте также:

В то же время полностью закрыть такой защитой крупные энергетические объекты невозможно. Отдельные электростанции занимают значительные площади, поэтому их нельзя полностью накрыть бетонными конструкциями.

Балистика представляет отдельную угрозу

Герус отметил, что имеющиеся укрытия не рассчитаны на прямые удары баллистических ракет.

Таким образом, последствия для энергосистемы могут существенно различаться в зависимости от того, каким оружием Россия будет атаковать объекты и насколько интенсивными будут обстрелы.

Трипольская ТЭС работает на объединенную энергосистему

Отдельно Герус прокомментировал ситуацию с Трипольской теплоэлектростанцией, генерирующее оборудование которой было повреждено в результате российской атаки 30 сентября.

По словам Геруса, Трипольская ТЭС работает не отдельно для Киевской области, а в рамках объединенной энергосистемы Украины. Киев и область также получают электроэнергию из других источников.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в среду, 30 сентября, в результате очередной атаки России было повреждено генерирующее оборудование Трипольской теплоэлектростанции. В ПАО "Центренерго", которому принадлежит станция, заявляли, что специалисты оценят техническое состояние объекта, как только это позволит обстановка с безопасностью.

Также Новини.LIVE писали, что 1 октября в отдельных регионах Украины действуют графики ограничения электроснабжения из-за сложной ситуации в энергосистеме.