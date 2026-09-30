В Украине 1 октября будут действовать графики отключений электроэнергии

Энергетики ремонтируют энергетический объект. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии будут действовать в Украине завтра, 1 октября. Причиной является сложная ситуация в энергосистеме. Ограничения на электроснабжение будут введены в отдельных регионах страны.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Графики отключений электроэнергии в Украине на 1 октября

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме — завтра, 1 октября, в отдельных регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления", — говорится в сообщении.

С 08:00 до 21:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а в период с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем ограничений — 0,5 очереди.

Причиной введения ограничений являются последствия российских ударов по энергетическим объектам.

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В то же время ситуация в энергосистеме может измениться. В Укрэнерго призывают следить за информацией на страницах операторов систем распределения и рационально потреблять электроэнергию.

Пост Укрэнерго. Фото: Укрэнерго

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго, 30 сентября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Их отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в ближайшие десятилетия украинскому энергетическому сектору понадобится не менее 91 миллиарда долларов.