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Главная Новости дня В Украине завтра будут отключать свет: графики Укрэнерго

В Украине завтра будут отключать свет: графики Укрэнерго

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30 сентября 2026 22:10
В Украине 1 октября будут действовать графики отключений электроэнергии
Энергетики ремонтируют энергетический объект. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии будут действовать в Украине завтра, 1 октября. Причиной является сложная ситуация в энергосистеме. Ограничения на электроснабжение будут введены в отдельных регионах страны.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Графики отключений электроэнергии в Украине на 1 октября

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме — завтра, 1 октября, в отдельных регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления", — говорится в сообщении.

С 08:00 до 21:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а в период с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем ограничений — 0,5 очереди.

Причиной введения ограничений являются последствия российских ударов по энергетическим объектам.

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В то же время ситуация в энергосистеме может измениться. В Укрэнерго призывают следить за информацией на страницах операторов систем распределения и рационально потреблять электроэнергию.

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Пост Укрэнерго. Фото: Укрэнерго

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго, 30 сентября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Их отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в ближайшие десятилетия украинскому энергетическому сектору понадобится не менее 91 миллиарда долларов.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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