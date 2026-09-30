В Украине 1 октября будут действовать графики отключений электроэнергии

В Украине завтра будут отключать свет: графики Укрэнерго
Графики отключений электроэнергии будут действовать в Украине завтра, 1 октября. Причиной является сложная ситуация в энергосистеме. Ограничения на электроснабжение будут введены в отдельных регионах страны.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.
Графики отключений электроэнергии в Украине на 1 октября
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме — завтра, 1 октября, в отдельных регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления", — говорится в сообщении.
С 08:00 до 21:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а в период с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем ограничений — 0,5 очереди.
Причиной введения ограничений являются последствия российских ударов по энергетическим объектам.
В то же время ситуация в энергосистеме может измениться. В Укрэнерго призывают следить за информацией на страницах операторов систем распределения и рационально потреблять электроэнергию.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго, 30 сентября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Их отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в ближайшие десятилетия украинскому энергетическому сектору понадобится не менее 91 миллиарда долларов.