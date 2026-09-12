Шмыгаль оценил потребности энергетического сектора Украины в 91 млрд долларов

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль/Facebook

Потребности украинской энергетики на десятилетие оцениваются как минимум в 91 млрд долларов. Украина заинтересована в сотрудничестве с канадским бизнесом в перспективных энергетических проектах. В то же время государство уже создает условия для привлечения инвестиций в новую генерацию.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в ходе диалога с канадскими предпринимателями при участии президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Новини.LIVE.

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Сколько денег нужно для украинской энергетики

По словам Дениса Шмыгаля, украинской энергетике потребуется не менее 91 млрд долларов на ближайшие десятилетия. Во время встречи с канадскими предпринимателями обсуждались проекты, в которых украинские и канадские партнеры уже успешно сотрудничают, а также перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

Министр напомнил, что в феврале вместе с канадским коллегой Тимом Ходжсоном Украина подписала Меморандум о стратегическом сотрудничестве Украины и Канады в энергетическом секторе.

Шмыгаль подчеркнул, что основной смысл меморандума заключается не в помощи, а в инвестициях. По его словам, политические возможности для сотрудничества уже открыты, а теперь бизнес должен присоединяться с конкретными проектами.

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Как Украина создает условия для бизнеса

Отдельно Шмыгаль рассказал о мерах, которые Украина уже внедрила для устранения барьеров для бизнеса и развития новой энергетики.

По его словам, в Украине создали три уровня кредитования новой энергетики. Также была существенно упрощена процедура подключения новых генерирующих мощностей: срок выдачи технических условий сократили с 10 до 2 дней, а количество необходимых документов — с семи до двух.

Кроме того, Украина запустила конкурс на строительство 1,5 ГВт новой высокоманевренной генерации. Масштаб аукционной поддержки в 2026 году увеличили более чем втрое — до 1 ГВт.

Что Украина предлагает канадскому бизнесу

Шмыгаль отметил, что Украина обладает рядом преимуществ, которые могут быть важны для канадского энергетического бизнеса в Европе. Среди них — масштабный рынок, интегрированный в ЕС, ресурсы, спрос на энергетический капитал и оборудование на десятилетия вперед, а также стратегическое расположение.

В то же время Канада располагает долгосрочным капиталом, технологиями, инжинирингом и финансовыми инструментами для снижения рисков.

По словам министра, Украина предлагает объединить эти преимущества, чтобы сформировать новые трансатлантические энергетические цепочки, обеспечить энергетическую безопасность Украины и Европы и укрепить экономическое присутствие Канады на европейском энергетическом рынке.

Говоря о подходе Украины к сотрудничеству с канадским бизнесом, Шмыгаль отдельно подчеркнул инвестиционную составляющую меморандума:

"Его главный смысл — не "помощь", а "инвестиции". Политические двери открыты. Теперь задача бизнеса — прийти с конкретными проектами".

Скриншот сообщения Шмыгаля/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно Владимир Зеленский заявил, что Россия получит ответ в случае ударов по украинской энергосистеме и попыток устроить блэкауты. Президент подчеркнул, что Украина способна отвечать на российские атаки, хотя и не прибегает к таким же действиям, как РФ. В то же время Зеленский назвал одним из возможных шагов к завершению войны достижение договоренностей об энергетическом перемирии.

Новини.LIVE также сообщали, что Германия дополнительно выделит около 250 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства будут направлены через Банк развития KfW на закупку оборудования и укрепление устойчивости украинской энергосистемы в преддверии отопительного сезона. После нового взноса общая сумма финансирования Германии в Фонд достигнет около 807 млн евро.