Шмигаль оцінив потреби енергетики України у 91 млрд доларів

Міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль/Facebook

Потреби української енергетики на десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів. Україна зацікавлена у співпраці з канадським бізнесом у перспективних енергетичних проєктах. Водночас держава вже створює умови для залучення інвестицій у нову генерацію.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час діалогу з канадськими підприємцями за участі президента України Володимира Зеленського, інформує Новини.LIVE.

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Скільки грошей потрібно для української енергетики

За словами Дениса Шмигаля, українська енергетика потребує щонайменше 91 млрд доларів на найближчі десятиліття. Під час зустрічі з канадськими підприємцями обговорювали проєкти, у яких українські та канадські партнери вже успішно співпрацюють, а також перспективні напрямки подальшого співробітництва.

Міністр нагадав, що у лютому разом із канадським колегою Тімом Годжсоном Україна підписала Меморандум про стратегічне співробітництво України та Канади в енергетичному секторі.

Шмигаль наголосив, що головний зміст меморандуму полягає не в допомозі, а в інвестиціях. За його словами, політичні можливості для співпраці вже відкриті, а тепер бізнес має долучатися з конкретними проєктами.

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Як Україна створює умови для бізнесу

Окремо Шмигаль розповів про заходи, які Україна вже впровадила для усунення бар'єрів для бізнесу та розвитку нової енергетики.

За його словами, в Україні створили три рівні кредитування нової енергетики. Також було суттєво скорочено процедуру приєднання нової генерації: строк видачі технічних умов зменшили з 10 до 2 днів, а кількість необхідних документів — із семи до двох.

Крім того, Україна запустила конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової високоманеврової генерації. Масштаб аукціонної підтримки у 2026 році збільшили більш ніж утричі — до 1 ГВт.

Що Україна пропонує канадському бізнесу

Шмигаль зазначив, що Україна має низку переваг, які можуть бути важливими для канадського енергетичного бізнесу в Європі. Серед них — масштабний ринок, інтегрований у ЄС, ресурси, попит на енергетичний капітал та обладнання на десятиліття вперед, а також стратегічне розташування.

Водночас Канада має довгостроковий капітал, технології, engineering та фінансові інструменти для зниження ризиків.

За словами міністра, Україна пропонує об'єднати ці переваги, щоб сформувати нові трансатлантичні енергетичні ланцюги, забезпечити енергетичну безпеку України та Європи й посилити економічну присутність Канади на європейському енергетичному ринку.

Говорячи про підхід України до співпраці з канадським бізнесом, Шмигаль окремо наголосив на інвестиційній складовій меморандуму:

"Його головний зміст — не "допомога", а "інвестиції". Політичні двері відкриті. Тепер завдання бізнесу — прийти із конкретними проєктами".

Скриншот повідомлення Шмигаля/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає відповідь у разі ударів по українській енергосистемі та спроб влаштувати блекаути. Президент наголосив, що Україна спроможна відповідати на російські атаки, хоча не вдається до таких самих дій, як РФ. Водночас Зеленський назвав одним із можливих кроків до завершення війни досягнення домовленостей про енергетичне перемир’я.

Новини.LIVE також писали, що Німеччина додатково виділить близько 250 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують через Банк розвитку KfW на закупівлю обладнання та посилення стійкості української енергосистеми напередодні опалювального сезону. Після нового внеску загальна сума фінансування Німеччини у Фонд сягне близько 807 млн євро.