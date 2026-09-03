Німеччина виділить Україні ще 250 млн євро на енергетику

Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Facebook

Німеччина додатково спрямує близько 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти надасть Федеральне міністерство економіки та енергетики через Банк розвитку KfW. Гроші використають для посилення стійкості української енергосистеми напередодні опалювального сезону.

Про це повідомили у Міненерго, інформує Новини.LIVE.

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Німеччина збільшує допомогу українській енергетиці

Новий внесок стане додатковою підтримкою України на тлі постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Кошти спрямують через Фонд підтримки енергетики України, який використовується для закупівлі необхідного обладнання та відновлення пошкоджених енергооб'єктів.

Перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр енергетики України Денис Шмигаль подякував уряду Німеччини та Федеральній міністерці економіки та енергетики Катеріні Райхе за підтримку.

"Ця підтримка має надзвичайно важливе значення для посилення стійкості української енергетики напередодні зими", — зазначив Шмигаль.

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Німеччина залишається найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України. Після нового внеску загальна сума її фінансування сягне близько 807 мільйонів євро.

Україні потрібно ще понад 560 млн євро

За словами Шмигаля, попри міжнародну допомогу потреби українських енергетичних компаній залишаються значними через продовження російських атак.

"Маємо залучити до Фонду додатково 561,5 млн євро. Розраховуємо на подальшу підтримку партнерів", — наголосив міністр.

Фінансова допомога від інших партнерів

Загалом міжнародні партнери вже спрямували до Фонду підтримки енергетики України понад 2,4 мільярда євро. Кошти допомагають енергетичним компаніям закуповувати обладнання для ремонту та відновлення інфраструктури.

Новини.LIVE інформували, що міжнародні партнери виділять 10,5 млн доларів на тимчасове зберігання врожаю прифронтових аграріїв. Кошти отримають малі та середні агровиробники з прифронтових регіонів для придбання необхідного обладнання та зберігання цьогорічного врожаю.

Новини.LIVE також писали, що Норвегія планує виділити Україні понад 9 млрд доларів у 2027 році. Пакет передбачатиме фінансову, економічну та військову допомогу відповідно до визначених Україною пріоритетів.