Германия выделит Украине ещё 250 млн евро на энергетику

Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Facebook

Германия дополнительно выделит около 250 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства будут предоставлены Федеральным министерством экономики и энергетики через Банк развития KfW. Деньги будут использованы для укрепления устойчивости украинской энергосистемы в преддверии отопительного сезона.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Новини.LIVE.

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Германия увеличивает помощь украинской энергетике

Новый взнос станет дополнительной поддержкой Украины на фоне постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Средства будут направлены через Фонд поддержки энергетики Украины, который используется для закупки необходимого оборудования и восстановления поврежденных энергообъектов.

Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Германии и федерального министра экономики и энергетики Катерину Райхе за поддержку.

"Эта поддержка имеет чрезвычайно важное значение для укрепления устойчивости украинской энергетики в преддверии зимы", — отметил Шмыгаль.

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Германия остается крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики Украины. После нового взноса общая сумма её финансирования достигнет около 807 миллионов евро.

Украине требуется ещё более 560 млн евро

По словам Шмыгаля, несмотря на международную помощь, потребности украинских энергетических компаний остаются значительными из-за продолжающихся российских атак.

"Нам необходимо привлечь в Фонд дополнительно 561,5 млн евро. Рассчитываем на дальнейшую поддержку партнеров", — подчеркнул министр.

Финансовая помощь от других партнеров

В целом международные партнеры уже направили в Фонд поддержки энергетики Украины более 2,4 миллиарда евро. Средства помогают энергетическим компаниям закупать оборудование для ремонта и восстановления инфраструктуры.

Новини.LIVE сообщали, что международные партнеры выделят 10,5 млн долларов на временное хранение урожая аграриев из прифронтовых регионов. Средства получат малые и средние агропроизводители из прифронтовых регионов для приобретения необходимого оборудования и хранения урожая этого года.

Новини.LIVE также писали, что Норвегия планирует выделить Украине более 9 млрд долларов в 2027 году. Пакет будет предусматривать финансовую, экономическую и военную помощь в соответствии с приоритетами, определенными Украиной.