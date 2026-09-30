В трех областях Украины введены аварийные отключения света

Энергетик после очередной атаки россиян на ТЭС. Фото: ДТЭК

В трех областях Украины в среду, 30 сентября, действуют аварийные отключения электроэнергии. Энергетики отменят ограничения сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Кроме того, жителей, у которых сейчас есть свет, призывают использовать его экономно.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

Реклама

Аварийные отключения электричества в Украине 30 сентября

Из-за перегрузки энергетического оборудования, вызванной российским обстрелом, в некоторых районах Киева, а также Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии

Новость дополняется...