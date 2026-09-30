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В трех областях Украины введены аварийные отключения света

Ua ru
30 сентября 2026 18:47
В трех областях Украины введены аварийные отключения света
Энергетик после очередной атаки россиян на ТЭС. Фото: ДТЭК

В трех областях Украины в среду, 30 сентября, действуют аварийные отключения электроэнергии. Энергетики отменят ограничения сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Кроме того, жителей, у которых сейчас есть свет, призывают использовать его экономно.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Аварийные отключения электричества в Украине 30 сентября

Из-за перегрузки энергетического оборудования, вызванной российским обстрелом, в некоторых районах Киева, а также Киевской, Черниговской и Житомирской областей введены аварийные отключения электроэнергии

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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