Відключення світла 30 вересня: де немає світла

Київ та п'ять областей України залишилися без світла через атаки РФ
Київ та п'ять областей України залишилися без світла через атаки РФ. Частина споживачів наразі знеструмлена. Водночас застосування обмежень електропостачання 30 вересня не прогнозується.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у середу, 30 вересня, інформує Новини.LIVE.
Низка областей України без світла через російські обстріли
За даними Міненерго, через російські обстріли енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилася частина споживачів у Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.
У відомстві наголосили, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи щойно це дозволить безпекова ситуація.
"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу", — зазначили у міністерстві.
Також Міненерго закликало за можливості перенести активне споживання електроенергії на денний час — з 10:00 до 16:00.
Новини.LIVE інформували, що Україна отримала від спецслужб два документи про підготовку РФ до ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. У них, за словами Дениса Шмигаля, визначені об'єкти для атак, види та кількість озброєння. Росія також планує удари по теплопостачанню, воді, генерації та великих містах, зокрема Києву, Харкову й Одесі.
Новини.LIVE також писали, що нещодавно Україна отримала енергообладнання від міжнародних партнерів на майже 4,7 млн євро. Допомогу передали енергетичним компаніям у чотирьох областях та підприємствам газотранспортної й газовидобувної галузей. Серед обладнання — трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі, мобільні укриття та інше необхідне оснащення.