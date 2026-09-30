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Головна Новини дня Київ та п'ять областей України залишилися без світла через атаки РФ

Київ та п'ять областей України залишилися без світла через атаки РФ

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30 вересня 2026 12:30
Відключення світла 30 вересня: де немає світла
Дівчина під час відключень світла читає новини. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Київ та п'ять областей України залишилися без світла через атаки РФ. Частина споживачів наразі знеструмлена. Водночас застосування обмежень електропостачання 30 вересня не прогнозується.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України у середу, 30 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Низка областей України без світла через російські обстріли

За даними Міненерго, через російські обстріли енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилася частина споживачів у Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

У відомстві наголосили, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи щойно це дозволить безпекова ситуація.

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу", — зазначили у міністерстві.

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Також Міненерго закликало за можливості перенести активне споживання електроенергії на денний час — з 10:00 до 16:00.

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Скриншот повідомлення Міненерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Україна отримала від спецслужб два документи про підготовку РФ до ударів по енергетичній інфраструктурі взимку. У них, за словами Дениса Шмигаля, визначені об'єкти для атак, види та кількість озброєння. Росія також планує удари по теплопостачанню, воді, генерації та великих містах, зокрема Києву, Харкову й Одесі.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно Україна отримала енергообладнання від міжнародних партнерів на майже 4,7 млн євро. Допомогу передали енергетичним компаніям у чотирьох областях та підприємствам газотранспортної й газовидобувної галузей. Серед обладнання — трансформатори, вимикачі, роз'єднувачі, мобільні укриття та інше необхідне оснащення.

Міненерго обстріли відключення світла світло графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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