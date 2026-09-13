Україна отримала від ЄС енергообладнання на майже 4,7 млн євро

Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК

Українські регіони цього тижня отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури на майже 4,7 млн євро. Допомогу передали енергетичним компаніям у чотирьох областях, а також газотранспортним і газовидобувним підприємствам.

Про це повідомили у Міненерго, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Україна отримала обладнання для енергетики

Обладнання надійшло завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України.

Йдеться, зокрема, про трансформатори, вимикачі,

роз'єднувачі, мобільні укриття та інше необхідне для роботи енергетичної інфраструктури обладнання.

Допомогу отримали енергетичні компанії у Чернігівській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях.

Читайте також:

Також обладнання передали підприємствам газотранспортної та газовидобувної галузей.

Хто допоміг Україні

Постачання стало можливим завдяки підтримці Європейського Союзу, Великої Британії, Люксембургу та Швеції.

Як писали Новини.LIVE, Канада виділить Україні 757 млн канадських доларів на посилення енергетичної безпеки. Кошти спрямують через Європейський банк реконструкції та розвитку на закупівлю природного газу та створення стратегічних запасів палива.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Україні потрібно щонайменше 91 млрд доларів для відновлення енергетики. За оцінкою Світового банку, ці кошти необхідні протягом наступного десятиліття для відновлення та модернізації енергетичного сектору України.