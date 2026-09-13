Украина получила от ЕС энергооборудование на сумму почти 4,7 млн евро

Энергетики проводят ремонт оборудования. Фото: ДТЭК

На этой неделе украинские регионы получили оборудование для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры на сумму почти 4,7 млн евро. Помощь была передана энергетическим компаниям в четырёх областях, а также газотранспортным и газодобывающим предприятиям.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Новини.LIVE.

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Украина получила оборудование для энергетики

Оборудование поступило благодаря взносам международных партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины.

Речь идет, в частности, о трансформаторах, выключателях,

разъединители, мобильные укрытия и другое оборудование, необходимое для работы энергетической инфраструктуры.

Помощь получили энергетические компании в Черниговской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.

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Также оборудование было передано предприятиям газотранспортной и газодобывающей отраслей.

Кто помог Украине

Поставки стали возможны благодаря поддержке Европейского Союза, Великобритании, Люксембурга и Швеции.

Как писали Новини.LIVE, Канада выделит Украине 757 млн канадских долларов на укрепление энергетической безопасности. Средства будут направлены через Европейский банк реконструкции и развития на закупку природного газа и создание стратегических запасов топлива.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украине требуется не менее 91 млрд долларов для восстановления энергетики. По оценке Всемирного банка, эти средства необходимы в течение следующего десятилетия для восстановления и модернизации энергетического сектора Украины.