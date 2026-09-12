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Главная Новости дня Шмыгаль: Канада выделит Украине 757 млн канадских долларов

Шмыгаль: Канада выделит Украине 757 млн канадских долларов

Ua ru
12 сентября 2026 16:33
Денис Шмыгаль: Канада выделит Украине 757 млн канадских долларов
Украинская делегация в Канаде. Фото: Денис Шмыгаль/Facebook

Канада выделит Украине 757 млн канадских долларов на укрепление энергетической безопасности в преддверии зимы. Средства будут направлены через Европейский банк реконструкции и развития на закупку природного газа и создание стратегических запасов топлива.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль по итогам работы украинской делегации в Канаде во главе с Президентом Украины, сообщает Новини.LIVE.

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На что будут направлены средства Канады

Канадское финансирование поможет Украине подготовиться к зимнему периоду и укрепить устойчивость энергетической системы. Отдельно стороны договорились работать над долгосрочными поставками сжиженного природного газа (СПГ) из Канады.

НАК «Нафтогаз Украины» и канадская компания Kino Aski LNG подписали меморандум о проработке возможностей поставок СПГ в Украину после 2032 года. Потенциальная мощность проекта Kino Aski LNG составляет до 15 млн тонн СПГ в год.

Также Украина будет привлекать канадские инвестиции в проекты по производству электроэнергии и системы её хранения. «Нафтогаз Украины» и Jacob Capital Management договорились совместно разрабатывать потенциальные инвестиционные проекты в сфере генерации.

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Канада выделит 200 млн долларов на энергетические проекты

Отдельное направление сотрудничества касается украинской гидроэнергетики. "Укргидроэнерго" и Export Development Canada будут работать над закупкой канадского оборудования, технологических решений и услуг для украинских гидроэлектростанций.

Export Development Canada также предоставит 200 млн канадских долларов льготного финансирования для приоритетных проектов в Украине, в частности в сфере гидроэнергетики.

Кроме того, Канада внесла ещё 10 млн канадских долларов в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий объём канадских взносов в фонд уже достиг 100 млн канадских долларов.

Украина продолжит сотрудничество с Канадой в атомной отрасли

Украина и Канада также договорились продолжать стратегическое партнерство в атомной и урановой отраслях до 2035 года.

"Энергоатом" и канадская компания Cameco будут и в дальнейшем сотрудничать для обеспечения долгосрочных поставок урана в Украину и услуг по его конверсии.

Соответствующие договоренности были закреплены в совместном заявлении с министром энергетики и природных ресурсов Канады Тимом Ходжсоном.

Ранее Новини.LIVE писали, что Украине для восстановления и модернизации энергетической системы требуется не менее 91 млрд долларов. Денис Шмыгаль отмечал, что речь идет о значительных ресурсах, необходимых для укрепления энергетической устойчивости страны.

Также Новини.LIVE сообщали, что Германия дополнительно выделит Украине 250 млн евро на поддержку энергетического сектора. Средства должны помочь Украине подготовиться к отопительному сезону и восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную в результате российских атак.

Денис Шмыгаль Канада военная помощь топливо энергетика
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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