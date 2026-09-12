Денис Шмигаль: Канада виділить Україні 757 млн канадських доларів

Українська делегація в Канаді. Фото: Денис Шмигаль/Facebook

Канада виділить Україні 757 млн канадських доларів на посилення енергетичної безпеки напередодні зими. Кошти спрямують через Європейський банк реконструкції та розвитку на закупівлю природного газу та створення стратегічних запасів палива.

Про це повідомив Денис Шмигаль за підсумками роботи української делегації в Канаді на чолі з Президентом України, інформує Новини.LIVE.

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Куди спрямують кошти Канади

Канадське фінансування допоможе Україні підготуватися до зимового періоду та посилити стійкість енергетичної системи. Окремо сторони домовилися працювати над довгостроковими поставками скрапленого природного газу (СПГ) з Канади.

НАК "Нафтогаз України" та канадська компанія Kino Aski LNG підписали меморандум про опрацювання можливостей постачання СПГ до України після 2032 року. Потенційна потужність проєкту Kino Aski LNG становить до 15 млн тонн СПГ на рік.

Також Україна залучатиме канадські інвестиції у проєкти з виробництва електроенергії та систем її зберігання. "Нафтогаз України" та Jacob Capital Management домовилися спільно розробляти потенційні інвестиційні проєкти у сфері генерації.

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Канада виділить 200 млн доларів на енергетичні проєкти

Окремий напрям співпраці стосується української гідроенергетики. "Укргідроенерго" та Export Development Canada працюватимуть над закупівлею канадського обладнання, технологічних рішень і послуг для українських гідроелектростанцій.

Export Development Canada також надасть 200 млн канадських доларів пільгового фінансування для пріоритетних проєктів в Україні, зокрема у сфері гідроенергетики.

Крім того, Канада внесла ще 10 млн канадських доларів до Фонду підтримки енергетики України. Загальний обсяг канадських внесків до фонду вже сягнув 100 млн канадських доларів.

Україна продовжить співпрацю з Канадою в атомній галузі

Україна та Канада також домовилися продовжувати стратегічне партнерство в атомній та урановій галузях до 2035 року.

"Енергоатом" і канадська компанія Cameco надалі співпрацюватимуть для забезпечення довгострокових поставок урану в Україну та послуг із його конверсії.

Відповідні домовленості закріпили спільною заявою з міністром енергетики та природних ресурсів Канади Тімом Годжсоном.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україні для відновлення та модернізації енергетичної системи потрібно щонайменше 91 млрд доларів. Денис Шмигаль зазначав, що йдеться про значні ресурси, необхідні для посилення енергетичної стійкості країни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Німеччина додатково виділить Україні 250 млн євро на підтримку енергетичного сектору. Кошти мають допомогти Україні підготуватися до опалювального сезону та відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.