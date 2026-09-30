Отключение электричества 30 сентября: где нет света

Девушка читает новости во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Киев и пять областей Украины остались без света из-за атак РФ. Часть потребителей в настоящее время находится без электричества. В то же время введение ограничений на электроснабжение 30 сентября не прогнозируется.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в среду, 30 сентября, пишет Новини.LIVE.

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Ряд областей Украины остались без света из-за российских обстрелов

По данным Минэнерго, из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения осталась часть потребителей в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

В ведомстве подчеркнули, что энергетики начнут восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения", — отметили в министерстве.

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Также Минэнерго призвало по возможности перенести активное потребление электроэнергии на дневное время — с 10:00 до 16:00.

Скриншот сообщения Минэнерго/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Украина получила от спецслужб два документа о подготовке РФ к ударам по энергетической инфраструктуре зимой. В них, по словам Дениса Шмыгаля, определены объекты для атак, виды и количество вооружения. Россия также планирует удары по системам теплоснабжения, водоснабжения, генерации электроэнергии и крупным городам, в частности Киеву, Харькову и Одессе.

Новини.LIVE также писали, что недавно Украина получила энергооборудование от международных партнеров на сумму почти 4,7 млн евро. Помощь была передана энергетическим компаниям в четырех областях и предприятиям газотранспортной и газодобывающей отраслей. Среди оборудования — трансформаторы, выключатели, разъединители, мобильные укрытия и другое необходимое снаряжение.