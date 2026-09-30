У трьох областях України діють аварійні відключення світла

Енергетик після чергової атаки росіян на ТЕС. Фото: ДТЕК

У трьох областях України у середу, 30 вересня, діють аварійні відключення світла. Енергетики скасують обмеження одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Крім того, людей, в яких наразі є світло, закликають використовувати його ощадливо.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Аварійні відключення світла в Україні 30 вересня

Через перевантаження енергетичного обладнання, спричинене російським обстрілом, у деяких районах Києва, а також Київської, Чернігівської та Житомирської областей запровадили аварійні відключення електроенергії

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