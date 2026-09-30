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Головна Новини дня В Україні завтра вимикатимуть світло: графіки Укренерго

В Україні завтра вимикатимуть світло: графіки Укренерго

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30 вересня 2026 22:10
В Україні 1 жовтня діятимуть графіки відключень світла
Енергетики ремонтують енергообʼєкт. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла діятимуть в Україні завтра, 1 жовтня. Причиною є складна ситуація в енергосистемі. Електроенергію обмежуватимуть в окремих регіонах країни.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла в Україні на 1 жовтня

"У звʼязку зі складною ситуацією в енергосистемі —
завтра, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", — йдеться у повідомленні.

З 08:00 до 21:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а упродовж 08:00 — 11:00 і 16:00 — 21:00графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень 0,5 черги.

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ударів по енергетичних обʼєктах

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Водночас ситуація в енергосистемі може змінитися. В Укренерго закликають стежити за інформацією на сторінках операторів систем розподілу та споживати електроенергію раціонально.

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Допис Укренерго. Фото: Укренерго

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укренерго, 30 вересня у декількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. Їх скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. 

Раніше міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що у найближчі десятиліття українському енергетичному сектору знадобиться щонайменше 91 мільярд доларів.

електроенергія Україна Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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