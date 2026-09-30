В Україні 1 жовтня діятимуть графіки відключень світла

В Україні завтра вимикатимуть світло: графіки Укренерго
Графіки відключення світла діятимуть в Україні завтра, 1 жовтня. Причиною є складна ситуація в енергосистемі. Електроенергію обмежуватимуть в окремих регіонах країни.
Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.
Графіки відключення світла в Україні на 1 жовтня
"У звʼязку зі складною ситуацією в енергосистемі —
завтра, 1 жовтня, в окремих регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", — йдеться у повідомленні.
З 08:00 до 21:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а упродовж 08:00 — 11:00 і 16:00 — 21:00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень 0,5 черги.
Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ударів по енергетичних обʼєктах.
Водночас ситуація в енергосистемі може змінитися. В Укренерго закликають стежити за інформацією на сторінках операторів систем розподілу та споживати електроенергію раціонально.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укренерго, 30 вересня у декількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. Їх скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Раніше міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що у найближчі десятиліття українському енергетичному сектору знадобиться щонайменше 91 мільярд доларів.