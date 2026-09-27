Корецький заявив, що Україна підготувалася до зими краще, ніж у 2025 році

Сергій Корецький. Фото: скриншот

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що цього року Україна підготувалася до зими значно краще, ніж це було у 2025 році. Водночас він повідомив, що на зимовий період для маломобільних людей у Києві варто знайти альтернативне місце перебування, і прем'єр підіймав це питання у розмові із мером столиці Віталієм Кличком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Корецького для ТСН.

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Що відомо про підготовку України до зими

За словами Корецького, плани стійкості на момент їх затвердження були надамбіційними, і саме це дало змогу значно посилити систему навіть без повного їх виконання.

"Україна зустрічає цю зиму краще підготовленою, ніж торік... Цього року збудовано більше генеруючих потужностей. Більше критичних об’єктів забезпечено додатковим резервним живленням. Є більше захисту критичних елементів інфраструктури. Є більше резерву обладнання, запасних частин, більше ремонтних бригад і техніки", — повідомив прем'єр-міністр.

Він наголосив, що попри існуючі відставання, військові адміністрації, голови громад і міст, державні компанії, а також міністерства — зробили великий пласт роботи.

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Водночас Сергій Корецький наголосив, що ворог вдосконалився і має у своєму арсеналі реактивні дрони, накопичення балістики та ракет на зиму. Тому легко не буде, але Україна немає іншого варіанту, ніж вистояти.

Також під час інтерв'ю ведуча Алла Мазур зазначила, що влада деяких міст регулярно перед зимою, зокрема в Києві, закликає містян виїжджати з міст. У зв'язку з цим у Корецького запитали, що він скаже на це, як прем'єр-міністр, і чи потрібно людям готуватися до такої перспективи напередодні зими.

У відповідь він зазначив, що завжди виходить з найгіршого сценарію, однак щодо виїзду — це вже якась крайність. Водночас Корецький навів приклад маломобільних людей або людей з інвалідністю, про яких їхнім родичам або соціальним службам міста варто подбати заздалегідь, це вже відбувається. За його словами, він розмовляв про це з мером Києва Віталієм Кличком.

"Ну якщо людина живе на 16-му поверсі і, наприклад, будуть відключені світла. Для чого потім, в цей момент, коли атаки, руйнування і є потреба ДСНС приділяти увагу ліквідації наслідків, і ми будемо саме в той момент займатися людьми, які потребують додаткової уваги? Чому це не зробити сьогодні? Тому робимо. От для таких людей, скоріш за все, варто знайти на зимовий період альтернативне місце перебування. І місто цим займається. Як мінімум, була така доповідь", — повідомив прем'єр.

Резюмуючи Корецький додав, що держава надала велику кількість програм підтримки, тому закликав цим скористатися.

Що ще варто знати

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що України отримала від спецслужб матеріали щодо підготовки Росії до атак по енергетиці взимку. У документах описано можливу стратегію дій росіян.

Також ми писали, що нардеп Сергій Нагорняк вважає, що ситуація з електропостачанням в Україні цієї зими може бути кращою, ніж у 2025 році попри можливі нові атаки РФ. За його словами, стан генерації та підготовка мереж дають підстави розраховувати на менші втрати під час холодного періоду.