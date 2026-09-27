Корецкий заявил, что Украина подготовилась к зиме лучше, чем в 2025 году

Сергей Корецкий. Фото: скриншот

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в этом году Украина подготовилась к зиме значительно лучше, чем это было в 2025 году. В то же время он сообщил, что на зимний период для маломобильных людей в Киеве следует найти альтернативное место пребывания, и премьер поднимал этот вопрос в беседе с мэром столицы Виталием Кличко.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью Корецкого для ТСН.

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Что известно о подготовке Украины к зиме

По словам Корецкого, планы обеспечения устойчивости на момент их утверждения были чрезмерно амбициозными, и именно это позволило значительно укрепить систему даже без их полного выполнения.

"Украина встречает эту зиму лучше подготовленной, чем в прошлом году... В этом году построено больше генерирующих мощностей. Больше критически важных объектов обеспечено дополнительным резервным питанием. Усилена защита критически важных элементов инфраструктуры. Увеличен резерв оборудования, запасных частей, ремонтных бригад и техники", — сообщил премьер-министр.

Он подчеркнул, что, несмотря на существующие отставания, военные администрации, главы общин и городов, государственные компании, а также министерства проделали огромный объем работы.

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В то же время Сергей Корецкий подчеркнул, что враг усовершенствовался и имеет в своём арсенале реактивные дроны, запасы баллистического оружия и ракет на зиму. Поэтому легко не будет, но у Украины нет другого выбора, кроме как выстоять.

Также во время интервью ведущая Алла Мазур отметила, что власти некоторых городов, в частности в Киеве, регулярно перед зимой призывают горожан выезжать из городов. В связи с этим у Корецкого спросили, что он скажет на это, как премьер-министр, и нужно ли людям готовиться к такой перспективе в преддверии зимы.

В ответ он отметил, что всегда исходит из худшего сценария, однако что касается выезда — это уже какая-то крайность. В то же время Корецкий привел пример маломобильных людей или людей с инвалидностью, о которых их родственникам или социальным службам города следует позаботиться заранее — это уже происходит. По его словам, он обсуждал это с мэром Киева Виталием Кличко.

"Ну, если человек живёт на 16-м этаже и, например, отключат свет. Зачем потом, в этот момент, когда идут атаки, разрушения и у ГСЧС есть необходимость уделять внимание ликвидации последствий, мы будем именно в этот момент заниматься людьми, нуждающимися в дополнительном внимании? Почему это не сделать сегодня? Поэтому и делаем. Вот для таких людей, скорее всего, стоит найти на зимний период альтернативное место пребывания. И город этим занимается. Как минимум, был такой доклад", — сообщил премьер.

Подводя итог, Корецкий добавил, что государство предоставило большое количество программ поддержки, поэтому призвал ими воспользоваться.

Что еще стоит знать

Как сообщали Новини.LIVE, недавно министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила от спецслужб материалы о подготовке России к атакам на энергетику зимой. В документах описана возможная стратегия действий россиян.

Также мы писали, что народный депутат Сергей Нагорняк считает, что ситуация с электроснабжением в Украине этой зимой может быть лучше, чем в 2025 году, несмотря на возможные новые атаки РФ. По его словам, состояние генерации и подготовка сетей дают основания рассчитывать на меньшие потери в холодный период.