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Нардеп дал прогноз по ситуации со светом зимой

Ua ru
25 сентября 2026 14:06
Эксклюзив
Депутат: этой зимой ситуация со светом может улучшиться
Электрики ремонтируют линии электропередач, поврежденные в результате обстрелов РФ. Иллюстративное фото: УНИАН

Ситуация с электроснабжением в Украине этой зимой может оказаться лучше, чем в прошлом году, несмотря на возможные российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк заявил, что состояние генерации и подготовка сетей дают основания рассчитывать на меньшие потери в холодный период.

Об этом он сказал в прямом эфире Ранок.LIVE.

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Россия не согласится на энергетическое перемирие

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью корреспондентам Новини.LIVE в прямом эфире заявил, что, по его мнению, ситуация со светом зимой может быть лучше, чем в прошлом году.

Однако Украина должна готовиться к продолжению российских ударов по энергетической инфраструктуре. Он отметил, что не ожидает от России соблюдения возможного энергетического перемирия.

Также Сергей Нагорняк подчеркнул, что украинская энергосистема должна выстоять независимо от характера и масштабов будущих атак. Состояние отечественной генерации и подготовка электросетей к отопительному сезону позволяют рассчитывать на более стабильное прохождение зимнего периода.

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"Россия не пойдет ни на какое энергетическое перемирие, и мы должны рассчитывать на то, что нам предстоит выстоять, несмотря на любые российские атаки", — заявил Нагорняк.

Именно готовность энергетической системы и способность противостоять российским ударам будут определять ситуацию с электроснабжением в течение зимы.

Новини.LIVE сообщали, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила —  ЕС усилит ПВО и энергетику Украины перед зимой. Европейский Союз совместно с партнерами намерен продолжать гуманитарную поддержку Украины и помогать укреплять её энергетическую и теплоснабжающую инфраструктуру.

Новини.LIVE писали, что в то же время глава агентства ООН по развитию Александр Де Кроо заявил, что из-за систематических ударов России по критической инфраструктуре Украина может столкнуться с самой тяжелой зимой с начала полномасштабной войны. Он также предупредил о риске масштабного гуманитарного кризиса в случае, если российские атаки приведут к полному прекращению электро- и водоснабжения.

электроэнергия нардепы обстрелы зима война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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