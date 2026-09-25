Нардеп: цієї зими ситуація зі світлом може бути кращою

Електрики ремонтують пошкоджені в результаті обстрілів РФ лінії електромереж. Ілюстративне фото: УНІАН

Ситуація з електропостачанням в Україні цієї зими може бути кращою, ніж торік, попри можливі російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявив, що стан генерації та підготовка мереж дають підстави розраховувати на менші втрати під час холодного періоду.

Про це він сказав в прямому ефірі Ранок.LIVE.

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Росія не погодиться на енергетичне перемир’я

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк ексклюзивно заявив кореспондентам Новини.LIVE в прямому ефірі, що, на його думку, ситуація зі світлом взимку може бути краще ніж торік.

Проте, Україна має готуватися до продовження російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Він зазначив, що не очікує від Росії дотримання можливого енергетичного перемир’я.

Також Сергій Нагорняк наголосив, що українська енергосистема має вистояти незалежно від характеру та масштабів майбутніх атак. Стан вітчизняної генерації та підготовка електромереж до опалювального сезону дозволяють розраховувати на більш стабільне проходження зимового періоду.

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"Росія не піде на жодне енергетичне перемир'я, і ми маємо розраховувати на те, що ми маємо вистояти попри будь-які російські атаки", — заявив Нагорняк.

Саме готовність енергетичної системи та здатність протистояти російським ударам визначатимуть ситуацію з електропостачанням протягом зими.

Новини.LIVE писали, що президентка Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн повідомила — ЄС посилить ППО та енергетику України перед зимою. Європейський Союз спільно з партнерами має намір продовжувати гуманітарну підтримку України та допомагати посилювати її енергетичну й теплопостачальну інфраструктуру.

Новини.LIVE інформували, що водночас глава агентства ООН з розвитку Олександр Де Кроо заявив, що через систематичні удари Росії по критичній інфраструктурі Україна може зіткнутися з найважчою зимою від початку повномасштабної війни. Він також попередив про ризик масштабної гуманітарної кризи у разі, якщо російські атаки спричинять повне припинення електро- та водопостачання.